A horvátok nem félnek Messitől, a világbajnoki trófea az álmuk

Horvátország négy éve Oroszországban ezüstérmet nyert, és most ismét ott áll a döntő apujában. Ehhez kedden este 20 órakor Argentínán kell túljutnia, amely szintén roppant éhes a sikerre. A két csapat 2018-ban a csoportkörben találkozott egymással, akkor a horvátok simán nyertek 3-0-ra, de ennek most nincsen semmi jelentősége. A mérkőzést megelőző napon tartott szokásos sajtótájékoztatót Zlatko Dalic szövetségi kapitány is a múlt felidézésével kezdte:

– Óriási tett a mi válogatottunktól, hogy egymás után két világbajnokságon is elődöntős lett. Most a nagyszerű Argentína és Lionel Messi ellen játszunk. Rajtuk nagyobb a nyomás, mint rajtunk. Elemeztük őket, tudjuk, hogyan játszanak és milyen irányba szeretnék vinni a játékot, de mint mindig, most is optimista vagyok. Nem fogunk alkalmazkodni ellenfelünkhöz, a saját játékunkat szeretnénk játszani. A csapat erőállapota annak ellenére kiváló, hogy két hosszabbításos meccset tudhatunk magunk mögött, ezen nem fog múlni a továbbjutásunk. Négy évvel ezelőtt is mindenkinek megadtuk az álmodozás jogát, és példánkkal másokat is bátorítottunk, hogy a kis válogatottak is el tudnak érni valamit. Erre most kiváló példa Marokkó, joga van reménykedni, ahogy Horvátországnak is.