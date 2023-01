Courtois nem ért egyet Ancelottival, és magyarázatot követel

A Villarreal Yeremi Pino révén szerzett vezetést a Real Madrid elleni szombati mérkőzés második félidejének kezdetén, majd gyors egymásutánban mindkét csapat betalált – a 60., illetve a 63. percben, egyaránt kezezés miatt megítélt büntető eredményeként. Több gól már nem született, így a házigazda 2-1-re nyert. A Real Madrid így nem tudta megelőzni a listavezető Barcelonát, sőt lépéshátrányba is kerülhet vele szemben, ha a katalánok vasárnap este diadalmaskodnak az Atlético Madrid otthonában (21.00, tv: Spíler 2).

A királyi gárda kapusa, Thibaut Courtois nehezen fogadta el a vereséget, leginkább azért, mert jogtalannak látta a Villarrealnak megítélt büntetőt.

– A győzelemre is lett volna esélyünk, de ekkor az ellenfél egy jogtalan tizenegyeshez jutott. A kezezések megítélése meglehetősen szubjektív, nehéz ezzel megbarátkozni. David leesett, a keze a földön volt, azzal tartotta magát, amikor próbált felállni. Nem vagyok tisztában a szabályokkal, de sosem láttam még ilyesmire példát. Remélhetőleg a nyáron megkeresnek minket, és elmagyarázzák az előírásokat. Ha a bíró egy vitatható büntetőt ítél még az egyik csapat számára, amikor Juan Foyth szerintem nem is látta a labdát, megítél egyet a másiknak is. Így kompenzál – vélekedett a belga hálóőr.