Szarvashiba Alissontól, a VAR kétszer is mellélőtt? + videó

Az egyébként is sűrű menetrendben egy újabb meccs mindkét csapatnak úgy hiányzott, mint púp a hátára. Mégis ez következik a Liverpool és a Wolverhampton párharcában az FA-kupa harmadik fordulójában, miután a szombati randevújuknak 2-2 lett a vége az Anfielden. Alisson Becker hatalmas hibájának eredményeképp a 26. percben vezetést szereztek – Goncalo Guedes talált be.

Íme a posztján a világ egyik legjobbjának tartott kapus „gólpassza”:

A szünet előtt Darwin Núnez egyenlített, majd a második félidő elején Mohamed Szalah megfordította a mérkőzés állását. Hvang Hi Csan a 67. percben állította be a 2-2-es végeredményt. Született ugyan ezután is gól, de Toti találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Utóbbi döntés sok indulatot szült, Julen Lopetegui szerint ugyanis nemcsak ez a döntés volt téves, hanem Szalah találatát sem kellett volna megadni. A vendégek vezetőedzője a lefújást követően is emiatt fortyogott:

– Láttuk a videót a gólunkról, és a leshelyzet egyszerűen nem létezik. Lehetetlen, de valaki azt mondta a bírónak, hogy les volt. Közben pedig a Liverpool második góljánál ugyanez volt a helyzet, ugyanezt a szabályt kellett volna alkalmazni. Sokat egyeztettünk a játékvezetőkkel az ilyen szituációkról, amikor egy játékos előnyt szerez a pozíciójának köszönhetően. Toti beleért a labdába, mert Szalah helyezkedése miatt ezt szükségesnek érezte – indokolt a Wolverhampton trénere. – A játékvezető nagyon illedelmes volt, segített nekünk, de ami történt, megtörtént, el kell fogadnunk. Sajnálatos ez, mert megérdemeltük a győzelmet egy olyan fantasztikus csapat ellen, mint a Liverpool. Most össze kell szednünk magunkat, hiszen négy nap múlva a Nottingham Foresttel mérkőzünk meg.

Jürgen Klopp nem tudta eldönteni, hogy a kérdéses szituációban helyes döntés született-e, mindenesetre együttérez a kollégájával:

– A meccs közben azt hittem, érvényes gól született, nem tűnt lesnek. Talán a bal sarokban lévő játékos volt lesen, egy szögből legalábbis úgy látszott, de nem esküdnék meg rá. Ha jól tudom, akkor a VAR nem rendelkezett videóval ebből a szögből. Volt egy hasonló szituáció az Arsenal elleni meccsen. Mindenki azt gondolta, hogy leshelyzet után született a gól, de hiányzott a felvétel a megfelelő szögből, így nem tudtuk bizonyítani. Nem értem, hogy történhet meg ilyesmi, ami most megtörtént. Éppen ezért megértem a wolverhamptoniak frusztrációját. Azt akarod, hogy megfelelő döntéseket hozzanak ezekben a pillanatokban. Mi is ugyanígy éreztünk korábban – idézte fel a Liverpoolt irányító német mester.

Az újrajátszásra január 17-én kerül sor, de addig is, már vasárnap folytatódnak az FA-kupa küzdelmei. A nap rangadóján, 17.30-kor a Manchester City és a Chelsea csap össze egymással (tv: Spíler 1).

Szombati eredmények, FA-kupa, 3. forduló:

Liverpool–Wolverhampton 2-2

Crystal Palace–Southampton 1-2

Gillingham FC (IV.)–Leicester City 0-1

Preston North End (II.)–Huddersfield Town (II.) 3-1

Reading (II.)–Watford (II.) 2-0

Tottenham Hotspur–Portsmouth (III.) 1-0

Blackpool (II.)–Nottingham Forest 4-1

Boreham Wood (V.)–Accrington (III.) 1-1

AFC Bournemouth–Burnley (II.) 2-4

Chesterfield (V.)–West Bromwich Albion (II.) 3-3

Fleetwood (III.)–QPR (II.) 2-1

Hull (II.)–Fulham 0-2

Ipswich (III.)–Rotherham (II.) 4-1

Middlesbrough (II.)–Brighton 1-5

Millwall (II.)–Sheffield United (II.) 0-2

Shrewsbury (III.)–Sunderland (II.) 1-2

Brentford–West Ham United 0-1

Coventry (II.)–Wrexham (V.) 3-4

Grimsby (IV.)–Burton (III.) 1-0

Luton (II.)–Wigan (II.) 1-1

Sheffield Wednesday (III.)–Newcastle United 2-1

Borítókép: Andy Robertson (háttal) és a felpaprikázott Julen Lopetegui (Fotó: EPA/Adam Vaughan)