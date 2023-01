Két pazar gól, újra nyert az újonc, ezúttal a Vidi volt az áldozata

Nem is lehet vitatni, hogy a bajnokság legnagyobb meglepetése a Kecskemét szereplése. A csapat újoncként és neves játékosok nélkül a második helyen töltötte telet, nálánál jóval nagyobb költségvetésű klubokat is több ponttal megelőzve – ilyen a vasárnap kora esti ellenfele, a Mol Fehérvár is. A kecskemétiek szerényen töltötték a téli szünetet, Nikitscher Tamás (Pécsi MFC), Polyák Kristóf (Bp. Honvéd), illettve kölcsönbe jött Horváth Krisztofer (Torino – Olaszország, legutóbb kölcsönben Debreceni VSC), kölcsönből pedig visszatért Hadaró Valentin (Pécsi MFC). A fehérváriaknál sem alakult át a keret jelentősen, Tobias Christensen (norvég, Valerenga – Norvégia), Deybi Flores (hondurasi, Panetolikosz – Görögország), Szabó Levente (Kecskeméti TE) érkezett csupán.

Kiegyenlített volt a játék kettőjük mérkőzésén, aztán a 34. percben Szuhodovszki beíveléséről középen lemaradt az egyik kecskeméti támadó, de a hosszúnál érkező Nagy Krisztiánnak pont jó volt a lepattanó labda, 13 méterről jobb külsővel a jobb felsőbe csavarta a labdát – 0-1. Nem sokáig örülhettek a házigazdák, mert két perc múlva Dárdai szögletéből Larsen hat méterről a hálóba fejelt – 1-1.

A második félidőben többnyire a Kecskemét támadott, de összességében unalmasan teltek a percek. A 78. percben ezek a támadások góllá értek, egy visszafejelt labdára Szuhodovszki érkezett, és kicsit balról, 15 méterről a fehérvári kapu jobb oldalába bombázott – 2-1. A hátralévő időben a Vidi sok energiát mozgósított a pontszerzés érdekében, de még csak helyzetet sem tudott kidolgozni, 2-1-re nyert a Kecskemét, amely veretlen maradt a bajnokságban hazai pályán.

NB I, 17. forduló

Szombat Kisvárda Master Good–Paksi FC 2-2 (0-1), Kisvárda, 1745 néző, jv.: Bognár. Gólszerző: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), Skribek (91.) Debreceni VSC–ZTE FC 3-0 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2811 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Babunszki (53.); piros lap: Mocsi (ZTE, 33.) Ferencváros–Vasas FC 0-0, Groupama Aréna, 8579 néző, jv.: Bogár Vasárnap Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0), Mezőkövesd, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Drazic (80.). Kiállítva: Baluta (93.) Újpest FC–Budapest Honvéd 2-1 (0-1), Szusza Ferenc Stadion, 4044 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Kastrati (62.), Antonov (11-esből 75.), illetve Lukics (11-esből 30.) Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC 2-1 (1-1), Kecskemét, Széktói Stadion, 2134 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Nagy K. (34.), Szuhodovszki (78.), illetve Larsen (36.)

1. Ferencvárosi TC 16 12 2 2 36-13 38 pont

2. Kecskeméti TE 17 7 8 2 25-17 29

3. Kisvárda Master Good 17 7 5 5 29-31 26

4. Puskás Akadémia FC 17 6 7 4 22-19 25

5. Debreceni VSC 17 6 5 6 30-27 23

6. ZTE FC 17 6 4 7 25-22 22

7. Paksi FC 16 6 4 6 29-28 22

8. Mol Fehérvár FC 17 5 4 8 21-25 19

9. Mezőkövesd Zsóry FC 17 5 4 8 19-26 19

10. Újpest FC 17 5 4 8 21-30 19

11. Budapest Honvéd 17 4 4 9 17-29 16

12. Vasas FC 17 3 7 7 13-20 16

Borítókép: A kecskeméti Tóth Barna sok csatát megnyert Stopira ellen (Fotó: MTI/Újvári Sándor)