Marco Rossi bort kapott ajándékba a női pólósok kapitányától

Rossi szerényen, de kellő önbizalommal várta a végeredményt, önmagának 33 százalék esélyt adott a győzelemre. A futballkapitány bevallotta, hogy a sportága ereje sokat nyomhatott a latban a döntéshozóknál, hiszen szigorúan véve ő semmit sem nyert, egy világversenyen sem diadalmaskodott a csapatával, mint a másik két, a legjobb háromba nevezett kollégája. Ha valami mégis mellette szólt, az a futball ereje, népszerűsége. Az angliai 4-0-s győzelem és a kiemelkedő Nemzetek Ligája-szereplés sokat nyomhatott a latban Rossi szerint. – Anglia ellen kétszer is nyertünk, a wolverhamptoni négy nullás sikerünket nyugodt szívvel nevezhetjük történelminek. Hovatovább az a meccs az angol futball históriáskönyvében is helyet követelhet magának, hiszen azt megelőzően kilencvennégy évvel kapott ki hazai pályán négy góllal Anglia – fogalmazott az olasz szakember.

A kapitány a jövőre is utalt, amikor a hétfői gálán egy olasz mondást ajánlott a közönség figyelmébe: a kettő nem ér semmit három nélkül. Ezt bővebben is kifejtette a díjazott. – Arra utaltam, hogy szeretném harmadszor is elnyerni a díjat. Nehogy félreértsen bárki, nem a nagyképűség beszél belőlem, sokkal inkább a reménykedés: ha az idei Európa-bajnoki selejtezősorozatot továbbjutó helyen zárnánk, szerintem megint kapnánk jelöléseket. Noha az előző évünkre sem lehetett panasz, abban bízom, a mostani még sikeresebb lesz, mert az azt jelentené, hogy teljesült a célunk: egyenes ágon kijutottunk az Eb-re! Nem vár ránk könnyű feladat, a négy ellenfelünkből három is balkáni nemzet válogatottja, amely ellen főleg idegenben nehéz játszani, de ha megfelelően felkészülünk, ha mindenki egészséges és jó formában lesz, és ha a sorsdöntő szituációkban Fortuna is mellénk szegődik, akkor elérhetjük, amit szeretnénk. Azt gondolom, ez a következő lépés, amit a magyar válogatottnak meg kell tennie, és megnyugtat a tudat, hogy erre képes is – mondta Rossi.

A négy és fél éve hivatalban levő szakember az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak ajánlotta a díját, elsősorban azért a feltétlen bizalomért, amivel támogatja őt a szövetség elnöke. Szóba került a Bíró Attilától, a női pólósok kapitányától kapott bor és persze az is, hogy, Rossi jövőre is visszatérne az Operaházba – és nem csak azért, mert az impozáns helyszín teljesen elvarázsolta őt.

A teljes interjú ITT olvasható.