A festéket is lekaparták, hogy újra világbajnok legyen a Mercedes

– A W14-nél a teljesítmény növelése érdekében választottuk a fekete színt. Próbáltuk minél inkább csökkenteni az autó súlyát, és ez a fényezésre is vonatkozott. Ez a múltban is előfordult az Ezüstnyilaknál. A Mercedes egykoron fehér színű autóval versenyzett, ami azonban túl nehéz volt, ezért inkább lekaparták róla a festéket, és az ezüst színű alumíniummal sikerült nyernie a csapatnak. Mi is ezt a módszert követtük. Tavaly túl nehéz volt az autó, idén igyekeztünk a lehető legtöbb grammot lefaragni a súlyából – árulta el a csapatfőnök.