Hegedűszóval és az új vörössel ünnepelte a Ferrari a Valentin-napot

A Formula–1 történetének – tizenöt egyéni és tizenhat konstruktőri világbajnoki címével – legsikeresebb csapata, a Ferrari szűkös évek hosszú sora után tavaly járt a legközelebb ahhoz, hogy visszatérjen a vörösök szurkolói szerint az istállót megillető helyre, vagyis az élre. Az idény elején legalábbis még idilli volt a helyzet, Charles Leclerc tűnt a címvédő Max Verstappen (Red Bull) legfőbb kihívójának a három versenyen aratott két győzelmével. Az álom azonban idővel rémálomba fordult, és újra csalódásokkal teli hónapok következtek: főként az elbaltázott taktikák és az autó meghibásodásai okán a Ferrari nem tudta tartani a lépést a Red Bull-lal, és Leclerc sem Verstappennel.

Az olaszok végül négy győzelmükkel (három Leclerc, egy Carlos Sainz nevéhez fűződött) végül a második helyen futottak be a konstruktőri és az egyéni pontversenyben is, és a szezon második felében már inkább az arany helyett az ezüst megtartásáért harcoltak a Mercedesszel.

Idén újult erővel és néhány új arccal a fedélzeten vágnak neki a küzdelmeknek. A stratégiai bakiparádé Mattia Binotto állásába került (hivatalosan ő mondott le, miután megtudta, hogy a leváltására készül a Ferrari), helyette az Alfa Romeótól érkező Frédéric Vasseur foglalja el a csapatfőnöki széket. Természetesen a francia szakember is ott volt az istálló keddi autóbemutatóján, és elárulta, izgatottan várja, hogy valójában is megkezdhesse a munkát az új csapatánál.

– Egy istállónak mindig érzelemdús esemény az autó bemutatása. Én későn csatlakoztam, így alig vettem részt a munkában, de a csapat rengeteget dolgozott az autón. Most a projekt következő szakasza kezdődik el, mivel az autó átkerül a gyárból az istállóhoz. Fantasztikus érzés visszatérni a pályára. Olyan, mintha az iskolába térnénk vissza – lelkendezett a csapatvezető.

A Ferrari megadta a módját a „Valentin-napi ajándéka” átadásának, felvezetésként a maranellói pályán a csapat dolgozói hegedűszóval kisérve elénekelték az olasz himnuszt. Majd lehullt a lepel a főszereplőről, azaz az SF-23-ról is, amelynek festése nem sokban változott a tavalyi modellhez képest. A szokásoknak megfelelően ezúttal is a vörös szín dominál, némi feketével kiegészítve.

A pilótapáros nem változott, idén is a monacói Leclerc és a spanyol Sainz próbálkozik meg vele, hogy a Ferrarit újra sikerre vezesse. Kimi Raikkönen 2007-es egyéni, valamint a 2008-as konstruktőri vb-cím óta várakoznak erre a Tifosik, az olasz szurkolók.

– Tavaly sokat léptünk előre, idén is erre lesz szükségünk, és így remélhetőleg elhódítjuk a bajnoki címet. Én is és a csapat is ezt a célt tűzte ki maga elé – fedte fel Leclerc. Abban reménykedünk, hogy több versenyt nyerünk majd, mint tavaly, és végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtunk. Az új autó jónak tűnik a szimulátor alapján, de persze csak a pályán derül majd ki, hogy valóban így van-e. Úgy látom, hogy a tavalyi gyengeségeket sikerült kiküszöbölni.