Alonso példáját követte a csapattárs, nem kellett volna

A kétszeres világbajnok spanyol egyébként maga is a csapattársához hasonló helyzetben volt két éve. Alonsót 2021 februárjában kerékpározás közben elgázolta egy autó. A Formula–1-be akkor kétéves kihagyás után visszatért pilótának az állkapcsa is eltört, illetve több fogát is elveszítette a baleset következtében.