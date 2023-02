Az AC Milan kibekkelt egy egygólos előnyt a londoni visszavágóra

Nincs túl jó passzban a Tottenham a Leicester elleni vereség után, de ennél is rosszabb a helyzete a Milánnak, amely hét nyeretlen mérkőzést követően egy kiszenvedett bajnoki győzelemmel hangolt a két csapat ütközetére a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A sikeres BL-szereplés lehet a Milan utolsó mentsvára, és a reményeit táplálhatja, hogy a Tottenham – nem egészen egy héttel azután, hogy legyőzte a Manchester Cityt – talán a szezonbéli legrosszabb teljesítményét nyújtotta a Leicester ellen szombaton, pedig epehólyagműtétje után visszatért a kispadra Antonio Conte, a londoniak menedzsere.

Talált persze kézzelfogható segítséget is az olasz csapat, a győzelemhez vezető úton a leghasznosabb a gól, és már a 7. percben lőtt egyet, ráadásul nem is akármilyet: Théo Hernández szerelte a bal szélen Romerót, az ötös bal sarka elől ballal kapura lőtt, Forster balra vetődve védett, a kipattanót három méterről, középről fejelte Brahim Díaz a kapu közepe felé, a kapus ebbe is beleért, Díaz azonban vetődve, a csukafejeshez hasonlatos mozdulattal a hálóba továbbította a labdát – 1-0.

Fotó: Luca Bruno

Szegény Forster két másodpercen belül két bravúrt mutatott be, mégis gólt kapott… Amúgy a társai is tették a maguk dolgát, ezt követően nagyon sokáig nagy fölényben futballoztak, birtokolták a labdát, ám a hazai csapat szervezetten védekezett, és komoly esély nem is igen nyílt az angol csapat előtt az egyenlítésre. Az olaszok olykor kontráztak a legkisebb veszély nélkül, így küzdelmes, de nem túl izgalmas és élvezetes játékkal telt el az első félidő.

És ugyanígy folytatódott a szünet után, annyi volt a különbség, hogy a Milan próbálta többet birtokolni a labdát. Ebből az kerekedett ki, hogy kiegyensúlyozottabb lett a mérkőzés képe, születhetett volna itt is, ott is gól, de az eredmény már nem változott. Az AC Milan önbizalmának nyilván jót tesz ez a győzelem, de a továbbjutás kérdése még nem dőlt el, a Tottenhamnek viszont sokat kell javulnia, ha nyerni akar majd.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, 1. mérkőzés: AC Milan (olasz)–Tottenham (angol) 1-0 (1-0), Milánó, San Siró, jv.: Schärer (svájci). Gólszerző: Díaz (7.)

Borítókép: Brahim Díaz gólja jelenti az előnyt az AC Milánnak (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)