Dühében elhajította a lécét a norvég kiválóság

Ugyanígy járt a jövő sztárjának tartott svéd Edvin Anger és a norvég Haavard Taugböl is. Utóbbi a svéd Marcus Gratéval akadt össze, a norvégok fel is háborodtak rajta, hogy Grate az incidensért nem kapott büntetést, és elődöntőt futhatott.

Az elődöntőben jött az újabb norvég dráma: a két évvel ezelőtti ezüstérmes, Erik Valnes hiába síelt jobb időt még Klaebónál is a selejtezőben, a fináléba a maga bukása miatt már nem jutott be, ráadásul honfitársa, Even Northug versenyét is tönkretette.

Valnes a törött lécén vezette le a feszültségét.

Egyébként is kérdéses volt, hogy Klaebónak lenne-e valódi kihívója, de a balesetek következtében az erre leginkább esélyes sízők mind elszálltak.

A döntőben az addig nagyon takarékosan versenyző Klaebo erődemonstrációt tartott, az első pillanattól kezdve az élen haladt, ötven méterrel a cél előtt pedig már ünnepelt, miközben mögötte a második helyről célfotó döntött honfitársa, Paal Golberg javára a francia Jules Chappazzal szemben.

– Régóta nem láttam ennyi bukást egy versenyen, de én élveztem a napot. Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, el kell fogadnunk, de nekem nagyon jó léceim voltak, nagyon elégedett vagyok – summázott Klaebo, aki sprintben zsinórban harmadszor lett világbajnok, minden számot figyelembe véve pedig karrierje hetedik vb-aranyát gyűjtötte be.

A norvégoknak a teljes söprésre a bukások miatt nem maradt esélyük, csak ketten jutottak a fináléba, a nőknél ellenben a svédek taroltak. A címvédő Jonna Sundling nyert, mögötte honfitársai, Emma Ribom és Maja Dahlqvist szerzett még érmet. Sőt a negyedik helyen is svéd síző, Linn Svahn végzett, de neki szemmel láthatóan nem volt kedve csatlakozni az ünneplő csapattársaihoz.