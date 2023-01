Elbukott harc a globális felmelegedés ellen?

– Szörnyű ez a helyzet, a szívem szakad meg, ha látom, hogy a természet úgy viselkedik januárban, mintha csak tavasz lenne. Bízunk benne, hogy a körülmények rendezettek lesznek, de a helyzet, amelyet eddig láttunk, siralmas. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb jön egy hidegfront, és tényleg télire vált az idő – mondta a múlt heti, ruhpoldingi biatlon vk-versenyek előtt a németek kiváló versenyzője, Denise Herr­mann-Wick. A viadalokat végül a szomorú látvány ellenére gond nélkül megrendezték az előző télről elraktározott hó segítségével.

Szánkópálya a budapesti Normafánál 2023. január 1-jén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az, hogy előre gondolkodva és a modern technológia segítségével készítik elő a versenypályákat, több hó rendelkezésre állása esetén is bevett szokás. A Németországban rendkívül népszerű sílövészetben például a két ünnep közötti hagyomány, hogy a Schalke 04 futballcsapat arénáját biatlonstadionná alakítják át, hogy színvonalas nemzetközi versenyt rendezzenek. A sífutás népszerűsítésének egyik eszköze a városi sprintversenyek rendezése, ami nagyobb közönséghez viszi közelebb a sportágat, s ezeken a viadalokon évről évre jellemző kép a fehér sáv a kevésbé télies környezetben. Eredetileg a hét végén a következő, 2026-os téli olimpiának otthont adó Milánóban is lett volna ilyen viadal, de az olasz helyszín már az idény elején lemondta a versenyt.

Nagy kérdés azonban, hogy milyen szintig érdemes erőforrásokat áldozni hóhiány idején a pótmegoldásokra. Nem meglepő, hogy a kisebb presztízsű szakágak vagy sorozatok versenyei nagyobb arányban maradnak el, mint a legnézettebb események. S akadnak olyan környezetvédők, akik már elbukottnak tekintik a harcot a globális felmelegedéssel szemben, éppen ezért a síterepek véleményük szerint csupán ideiglenes megmentését is felesleges környezetterhelésnek és energiapazarlásnak tartják.

Hóágyú a szászországi Oberwiesenthalnál. Fotó: Europress/AFP

A tél ugyanakkor nemcsak az élsportolók számára síszezon, hanem az amatőrök is ilyenkor élnének ezzel a hobbival. A legutóbbi két télen nem a hómennyiséggel volt a legnagyobb gondja a síturizmusnak, hanem a világméretű koronavírus-járvány miatt volt erősen korlátozott a síközpontok bevétele. Természetes következtetés, hogy a hóhiány sem tesz jót ennek a szektornak: ahogy a versenyeket sem tudta minden síközpont fogadni, úgy a hobbisízőket váró helyszínek közül is voltak, amelyek bezártak.

Amíg azonban a Covid hatásait a turizmus lényegében valamennyi ágazatához hasonlóan a síturizmus is alaposan megérezte, ezen a télen a hóhiány nem tartja vissza a síelni vágyókat, a ­„kimaradt” idények miatt megnövekedett az igény a síelésre, aminek köszönhetően a sípályák előkészítése és karbantartása is jobban megtérül. Fehér Gyula, a Chernel István Sí- és ­Turisztikai Klaszter elnöke a Pénzcentrum.hu-nak adott interjújában úgy értékelt, hogy összességé­ben az alpesi országokban és Kelet-­Európában a nehéz­ségek ellenére is inkább nő a síturizmus volumene. A szakértő hangsúlyozta, hogy a hó­mennyiség mindig is kiszámíthatatlan tényező volt, ugyanakkor a síterepek egyre jellemzőbb törekvése, hogy „négyévszakosodjanak”, azaz teljes évben színvonalas szolgáltatásokat és programlehetőségeket kínáljanak a turistáknak. Ezáltal növekszik az ügyfelek köre, és csökken a központ hóra való ráutaltsága. Amikor pedig – mint a napokban – mégis megérkezik a várva várt hó, azt természetesen azonnal kihasználják a központok és a síelni vágyók is.

Borítókép: Bajorország síterepei is hóhiánnyal küszködtek január első felében (Fotó: Europress/AFP)