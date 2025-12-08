Szijjártó PéterWashingtonIsztambulMoszkvaföldgáz

Szijjártó Péter: Három város a magyar energiabiztonságért

A külgazdasági és külügyminiszter videóban számolt be az energiabiztonságot érintő egyeztetéseiről. Közölte, hogy három fontos megállapodást kötöttek Washingtonban, Moszkvában és most Isztambulban. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy most Brüsszellel és Kijevvel kell megküzdeni a magyar energiaellátás biztonságának megőrzéséért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 15:49
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AHMET SERDAR ESER Forrás: ANADOLU
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar energiabiztonság kapcsán új videót osztott meg közösségi oldalán. 

Szijjártó Péter Isztambulban
Szijjártó Péter Isztambulban
(Forrás: Facebook)

A tárcavezető elmondta, hogy három megállapodás született. 

Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy orosz kőolajat és földgázt vegyünk. Moszkvában megállapodtunk arról, hogy szállítják is ezeket, és most Isztambulban megállapodtunk arról, hogy mindehhez a szállítási útvonal is garantált

– mondta, majd azzal folytatta, hogy „most már Brüsszellel és Kijevvel kell megharcolnunk azért, hogy az energiaellátásunk valóban biztonságban legyen.”

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

