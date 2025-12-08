Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar energiabiztonság kapcsán új videót osztott meg közösségi oldalán.
Szijjártó Péter: Három város a magyar energiabiztonságért
A külgazdasági és külügyminiszter videóban számolt be az energiabiztonságot érintő egyeztetéseiről. Közölte, hogy három fontos megállapodást kötöttek Washingtonban, Moszkvában és most Isztambulban. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy most Brüsszellel és Kijevvel kell megküzdeni a magyar energiaellátás biztonságának megőrzéséért.
A tárcavezető elmondta, hogy három megállapodás született.
Washingtonban megállapodtunk arról, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy orosz kőolajat és földgázt vegyünk. Moszkvában megállapodtunk arról, hogy szállítják is ezeket, és most Isztambulban megállapodtunk arról, hogy mindehhez a szállítási útvonal is garantált
– mondta, majd azzal folytatta, hogy „most már Brüsszellel és Kijevvel kell megharcolnunk azért, hogy az energiaellátásunk valóban biztonságban legyen.”
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Washington új játékszabályai: mit üzen Ukrajnának?
Washington növekvő teherátvállalást vár Európától.
Orbán Viktor elutasítja Brüsszel nyomásgyakorlását
A migrációs paktum újra reflektorfényben.
Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk
A magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú országban tárgyalt a miniszterelnök.
Orbán Viktor műhelytitkai + videó
A miniszterelnök új felvétettel jelentkezett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Washington új játékszabályai: mit üzen Ukrajnának?
Washington növekvő teherátvállalást vár Európától.
Orbán Viktor elutasítja Brüsszel nyomásgyakorlását
A migrációs paktum újra reflektorfényben.
Orbán Viktor Isztambulban: Törökországgal együtt a béke táborához tartozunk
A magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú országban tárgyalt a miniszterelnök.
Orbán Viktor műhelytitkai + videó
A miniszterelnök új felvétettel jelentkezett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!