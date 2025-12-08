Kegyetlen gyilkos áll bíróság elé, kedden dől el a sorsa

Kedden folytatódik a Zalaegerszegi Törvényszéken annak a hajléktalan férfinak a pere, akit az elsőfokú döntés aljas indokból elkövetett, különös kegyetlenségű emberölés miatt tíz év börtönre ítélt. A férfi – akit a hatóságok a vádiratban is egyértelműen gyilkosként említenek – éveken át terrorizálta élettársát, majd miután halálra verte, válogatott módszerekkel próbálta eltüntetni a nő földi maradványait – írta az Origo.

Kegyetlen gyilkos ügyét tárgyalján kedden

(Fotó Pexels)

A döbbenetes ügy hátterében súlyos alkoholproblémák és rendszeres erőszak húzódik. A pár mindkét tagja hajléktalan volt, életük tele feszültséggel és kiszolgáltatottsággal. Veszekedéseik gyakran fajultak tettlegességig, ám a férfi erőszakossága 2023 nyarán fordult át a tragédiába.

A gyilkos féltékenységi rohama vezetett a végzetes veréshez

A vádirat szerint a férfi napokon át tartó italozást követően féltékenységi dührohamot kapott. Ököllel ütötte, majd rúgta a nőt, sőt egy sodrófával is többször lesújtott rá. A nő a bántalmazást túlélte, ám csak napokkal később került kórházba, ahol nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket állapítottak meg. Mindezek ellenére visszatért bántalmazójához, aki továbbra is rettegésben tartotta őt.

A tragédia 2023 őszén következett be. Újabb italozás, újabb veszekedés, majd újabb brutális verés: a férfi ezúttal egy vascsővel ütlegelte élettársát. A negyedórán át tartó bántalmazás után a nő lefeküdt, elaludt és soha többé nem ébredt fel. Halálát a súlyos sérülések okozták.

A férfi ekkor már tisztában volt vele, hogy tette következményei elől nincs menekvés, ám mégis megpróbálta. A helyszínen tartózkodó másodrendű vádlottat fenyegetéssel kényszerítette arra, hogy segédkezzen a holttest eltüntetésében.

Előbb pokrócok közé csavarták a nő testét és megpróbálták elégetni, majd mivel ez nem sikerült, a Zala folyóhoz vitték, és a vízbe dobták. Amikor a sodrás sem tüntette el a bizonyítékokat, újabb kísérlet következett és a férfi késsel feldarabolta áldozata testét, a maradványokat pedig bokrok alá temette. A gyilkos mindeközben a környezetének azt hazudta, hogy élettársa külföldre távozott prostituáltnak.