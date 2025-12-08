gyilkosbíróságemberöléskegyetlenbrutális

Kegyetlen gyilkos áll bíróság elé, kedden dől el a sorsa

A vád szerint élettársát hónapokon át verte, majd brutális kegyetlenséggel végzett vele és megpróbálta eltüntetni a holttestet a gyilkos. Most dől el, hogy helyben hagyják-e a súlyos ítéletet.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 15:40
Döntött az olasz legfelsőbb bíróság Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden folytatódik a Zalaegerszegi Törvényszéken annak a hajléktalan férfinak a pere, akit az elsőfokú döntés aljas indokból elkövetett, különös kegyetlenségű emberölés miatt tíz év börtönre ítélt. A férfi – akit a hatóságok a vádiratban is egyértelműen gyilkosként említenek – éveken át terrorizálta élettársát, majd miután halálra verte, válogatott módszerekkel próbálta eltüntetni a nő földi maradványait – írta az Origo.

Kegyetlen gyilkos ügyét tárgyalján kedden
Kegyetlen gyilkos ügyét tárgyalján kedden
(Fotó Pexels)

A döbbenetes ügy hátterében súlyos alkoholproblémák és rendszeres erőszak húzódik. A pár mindkét tagja hajléktalan volt, életük tele feszültséggel és kiszolgáltatottsággal. Veszekedéseik gyakran fajultak tettlegességig, ám a férfi erőszakossága 2023 nyarán fordult át a tragédiába.

A gyilkos féltékenységi rohama vezetett a végzetes veréshez

A vádirat szerint a férfi napokon át tartó italozást követően féltékenységi dührohamot kapott. Ököllel ütötte, majd rúgta a nőt, sőt egy sodrófával is többször lesújtott rá. A nő a bántalmazást túlélte, ám csak napokkal később került kórházba, ahol nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket állapítottak meg. Mindezek ellenére visszatért bántalmazójához, aki továbbra is rettegésben tartotta őt.

A tragédia 2023 őszén következett be. Újabb italozás, újabb veszekedés, majd újabb brutális verés: a férfi ezúttal egy vascsővel ütlegelte élettársát. A negyedórán át tartó bántalmazás után a nő lefeküdt, elaludt és soha többé nem ébredt fel. Halálát a súlyos sérülések okozták.

A férfi ekkor már tisztában volt vele, hogy tette következményei elől nincs menekvés, ám mégis megpróbálta. A helyszínen tartózkodó másodrendű vádlottat fenyegetéssel kényszerítette arra, hogy segédkezzen a holttest eltüntetésében.

Előbb pokrócok közé csavarták a nő testét és megpróbálták elégetni, majd mivel ez nem sikerült, a Zala folyóhoz vitték, és a vízbe dobták. Amikor a sodrás sem tüntette el a bizonyítékokat, újabb kísérlet következett és a férfi késsel feldarabolta áldozata testét, a maradványokat pedig bokrok alá temette. A gyilkos mindeközben a környezetének azt hazudta, hogy élettársa külföldre távozott prostituáltnak.

A hatóságok végül 2024 márciusában találták meg a nő földi maradványait, részben a megfélemlített másodrendű vádlott vallomásának köszönhetően. A vizsgálat során az is kiderült, hogy a férfi nemcsak párjára, hanem saját testvérére is rátámadt: 2023-ban megkéselte őt is.

Első fok: tíz év börtön, feltételes nélkül

A Zalaegerszegi Törvényszék az elsőrendű vádlottat különösen kegyetlen módon elkövetett, halált okozó testi sértés, valamint súlyos testi sértés miatt mondta ki bűnösnek. A gyilkos tíz év fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kapott, feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélkül.

A másodrendű vádlott hatvan nap elzárást kapott bűnpártolás miatt, ítélete jogerőre emelkedett.

A gyilkos és védője fellebbezett az ítélet ellen. A keddi tárgyaláson dől el, hogy a Pécsi Ítélőtábla helyben hagyja-e az elsőfokú döntést, vagy módosítja a kiszabott büntetést.

Az utóbbi időben történt hasonló eset, ott éppen egy horvát férfi gyilkolhatta meg élettársát és egy Zala vármegyei településen rejtőzött, mielőtt őt is elkapták.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKornis Mihály

A mindig sokkal jobban gyűlölők

Bayer Zsolt avatarja

Mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.