gyilkossággyilkosság ügygyilkossági kísérlet

Azt hitték, Magyarországon rejtőzik, a szlovén–magyar határ közelében fogták el a gyilkost

A muravidéki Crensovci közelében, a szlovén–magyar határtól légvonalban kevesebb mint 20 kilométernyi távolságban fogták el a szlovén rendőrök azt a negyvenéves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte korábbi élettársát.

Forrás: zaol.hu2025. 12. 07. 20:08
Elfogták a rendőrök a horvát férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte korábbi élettársát. A negyvenéves Josip Orsus csütörtökon este, 21 óra körül a horvátországi Muraszerdahelyen több lövést adott le lőfegyveréből, így ölte meg korábbi barátnőjét – egy 28 esztendős, háromgyermekes édesanyát –, annak egy évvel idősebb nővérének pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott – írja a zaol.hu.

A magyar–szlovén határ közelében fogták el a férfit (Forrás: horvát rendőrség)

A férfi ezt követően Szlovéniába, a Zalával szomszédos Muravidék területére menekült, így annak lehetősége is fennállt, hogy 

a gyilkosság gyanúsítottja akár Magyarországon is rejtőzködhet.

 A felfegyverzett, s ezért különösen veszélyesnek tartott férfi kézre kerítése érdekében a horvát és szlovén rendőrök hajtóvadászatot indítottak, illetve nyilvános körözést is kiadtak ellene.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

