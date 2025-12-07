Azt hitték, Magyarországon rejtőzik, a szlovén–magyar határ közelében fogták el a gyilkost

Elfogták a rendőrök a horvát férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte korábbi élettársát. A negyvenéves Josip Orsus csütörtökon este, 21 óra körül a horvátországi Muraszerdahelyen több lövést adott le lőfegyveréből, így ölte meg korábbi barátnőjét – egy 28 esztendős, háromgyermekes édesanyát –, annak egy évvel idősebb nővérének pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott – írja a zaol.hu.

A magyar–szlovén határ közelében fogták el a férfit ( Forrás: horvát rendőrség)

A férfi ezt követően Szlovéniába, a Zalával szomszédos Muravidék területére menekült, így annak lehetősége is fennállt, hogy

a gyilkosság gyanúsítottja akár Magyarországon is rejtőzködhet.

A felfegyverzett, s ezért különösen veszélyesnek tartott férfi kézre kerítése érdekében a horvát és szlovén rendőrök hajtóvadászatot indítottak, illetve nyilvános körözést is kiadtak ellene.