Parlament: a Fidesz lesöpri az asztalról a Tisza Párt adóemelési terveit

Az Országgyűlés hétfői ülésén is téma volt a Tisza Párt megszorítócsomagja. Bánki Erik, a Fidesz képviselője leszögezte, hogy lesöprik az asztalról a terveket és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat támogatják. Míg Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője az orosz–ukrán háború kapcsán úgy vélekedett, hogy észhez kellene térni Brüsszelben.

Máté Patrik
2025. 12. 08. 16:47
– Az elmúlt években az Európai Unióban Magyarország volt, aki folyamatosan, következetesen és egyértelműen kiállt a béke mellett. A magyar miniszterelnök indított először békemissziót, így méltán lehet egy soron következő békecsúcs helyszíne Budapest – mondta Simicskó István a parlamentben.

Parlament Országgyűlés plenáris ülés
Országgyűlés (Fotó: Csudai Sándor)

A KDNP frakcióvezetője a napirend előtti felszólalásában jelezte: 

Brüsszelnek azonban valamiért nem érdeke a béke, sőt azt látni, hogy folyamatosan a háború mellett teszi le a voksát. Észhez kellene térni Brüsszelben.

A politikus szerint ha béke van, akkor minden van, majd úgy vélekedett, hogy az ukrajnai háborúnak nincs katonai, csak diplomáciai megoldása.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: a kormány álláspontja a háború kitörése óta következetes. Elítélik Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját, elismerik Ukrajna önvédelemhez való jogát, ugyanakkor ez nem a mi háborúnk.

Magyarország minden tőle telhető humanitárius segítséget megtett, de fegyvereket és katonákat küldeni nem vagyunk hajlandók

– jelentette ki.

Az államtitkár szerint tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

 

Folytatják a magyar családok támogatását

Bánki Erik, a Fidesz képviselője napirend előtt arról beszélt, hogy lesöprik az asztalról a Tisza Párt adóemelési terveit. Majd leszögezte, hogy folytatják a magyar családok és vállalkozások támogatását, hogy minél jobban és minél nagyobb biztonságban éljenek az emberek.

Soha nem látott megszorításokat, a közteherviselés példátlan mértékű átalakítását tervezi a Magyar Péter holdudvarába tartozó baloldali közgazdászok által írt, ízig-vérig baloldali csomagjával az ellenzéki párt

– fogalmazott.

A kormánypárti politikus a Tisza programja kapcsán kiemelte, hogy az 3700 milliárd forintot venne el a vállalkozásoktól, és több mint 1300 milliárdot az emberektől. A személyi jövedelemadó emelése az átlagot keresők számára évi több százezres terhet jelentene, ugyanakkor emelnék egyes termékek áfáját, privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert.

A polgári kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a kis- és középvállalkozók pártján áll

– jelentette ki a fideszes képviselő, az e téren 2010 óta elért eredményeket sorolva.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált: a Tisza Párt átverné az embereket és tagadja a kőkemény baloldali megszorítást rejtő terveit. Ezek között szerepel az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése a gyermekek esetében is, és a vállalkozások fokozottabb adóztatása.

Hangsúlyozta: leginkább a nyugdíjasokat érinti a csomag, mert megadóztatnák az ellátásukat és megszüntetnék az állami nyugdíjellátást, üzleti alapon működő, a tőzsde kényének-kedvének kitett külföldi nyugdíjkasszákhoz kényszerítve a munkavállalókat, mert Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok ezt várják tőlük.

A baloldal mindig szívesen vesz el pénzt az emberektől 

– jelentette ki Zsigó Róbert, hozzátéve, azt sem engedik, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

