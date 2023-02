Nem politika, hanem sport: akiknek még a harang sem szól

Klaebo sprintben verhetetlen, de valószínűleg az 50 km-es távra fáj a legjobban a foga. Két éve sokáig emlékezetes versenyben fosztották meg az aranyéremtől a vb-n. Ugyan lehajrázta az orosz Alekszandr Bolsunovot, ám a zsűri úgy ítélte meg, hogy szabálytalankodott a célegyenesben, ezért utólag kizárták, ami, nem is tagadta, nagyon megviselte. Tavaly pedig Pekingben gyomorrontás miatt feladta az 50-ről a pocsék időjárási körülmények miatt 28,4 km-re rövidített „maratont”. A vb-n a sprintet és az 50 km-t is klasszikus stílusban futják, ez is Klaebónak kedvez.