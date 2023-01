Ikrek a sportban: közös sikerek, téves sárga, drága sértegetés

Ikrek olimpiai sikerei

Hogy Udnes Wengék az idei áttörés után mennyi és milyen nagy sikert érnek el, azt még nem tudhatjuk, mindenesetre az ikrek számára a sísportokat tekintve is magasan van a léc: 1984-ben az amerikai Phil Mahre nyerte a műlesiklást a szarajevói téli olimpián, míg ikertestvére, Steve ezüstérmes lett ugyanebben a számban.

A Mahre fivéreknek az a lehetőség nem adatott meg, hogy közös aranyért küzdjenek, a Sedin testvérek viszont 2006-ban együtt lettek olimpiai bajnokok a svéd jégkorong-válogatott színeiben. Daniel és Henrik teljes karrierjük során együtt játszottak, majdnem két évtizeden át voltak csapattársak az NHL-ben, a Vancouver Canucksban. A csapat örök-góllövőlistáját Daniel vezeti, gólpasszok és pontok terén Henrik áll a rangsor élén.

Nyári olimpián több példa is volt ikeraranyra: 1984-ben Mark és J. Michael Evans is tagja volt a győztes kanadai evezős nyolcasnak, míg Karen és Sarah Josephson aranyra váltotta helyzeti előnyét a szinkronúszó párosok versenyében az 1992-es olimpián.

A Győr korábbi kézilabdakapusa, Katrine Lunde 2008-ban és 2012-ben is csúcsra ért az olimpián, mindkétszer ott volt a csapatban ikertestvére, Kristine is. Hozzájuk hasonlóan címet védett Caroline és Georgina Evers-Swindell, 2004 után 2008-ban is nyertek női kétpárevezésben, az ikrek csúcsát azonban a szlovák szlalomkenusok, Pavol és Peter Hochschorner tartják, akik Sydney, Athén és Peking aranya után még Londonban is begyűjtöttek egy bronzot C2-ben.

Katrine (16) és Kristine Lunde (9) sokszor ünnepelhetett együtt a válogatottban. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Harmadik helyet magyar ikerpár is fel tud mutatni olimpiáról: 1980-ban a vitorlázó Detre Szabolcs és Detre Zsolt lett bronzérmes repülő hollandiban, egy hellyel megjavítva az addigi hazai ikerrekordot: 1976-ban a női röplabda-válogatott tagjaként negyedik helyen zárt Biszku Éva és Biszku Zsuzsanna is.

Az öt karikán kívül

Olimpiai bajnok lett együtt Bob és Mike Bryan is, bár ők már 2012-es londoni diadaluk idejére is alaposan letették ikernévjegyüket. Az olimpiai aranyérem azért jót tett nekik, az amerikai teniszező ikerpár utána lendületből megnyerte a következő négy Grand Slam-tornát is. Összesen – rekordot jelentő – tizenhat GS-trófeát nyertek együtt, s a párosok között lényegében valamennyi jelentősebb rekordot ők tartanak. Az ő megkülönböztetésükben sokat segített, hogy Bob bal-, míg Mike jobbkezes.

Tükörpárost alkottak a Plísková nővérek, de ők inkább az egyesre koncentráltak a családi duó helyett. 2010-ben a jobbkezes Karolína Melbourne-ben, a balkezes Krystina Wimbledonban nyert junior Grand Slam-tornát. A felnőttek között Karolína lett a sikeresebb, két GS-döntőt játszhatott és világelső is volt, Krystina egy WTA-tornagyőzelemig és ászrekordig jutott, azonban a 2016-os Australian Open második körében annak ellenére kikapott a későbbi olimpiai bajnok Monica Puigtól, hogy harmincegy ászt ütött, többet, mint bárki valaha női teniszmeccsen.