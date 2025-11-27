Rendkívüli

Kedvezményes belépő – ennek igazán örülhetnek a fürdőbe látogató nyugdíjasok

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.kedvezményes belépőjegynyugdíjas

Kedvezményes belépő – ennek igazán örülhetnek a fürdőbe látogató nyugdíjasok

Kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., ezért számos kedvezmény várja a nyugdíjasokat a fővárosi gyógyfürdőkben. Mutatjuk, milyen kedvezményes belépőket vehetnek igénybe a szépkorúak.

2025. 11. 27.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) különféle kedvezményes belépőkkel várja az időseket fürdőiben. Részben mert szeretnék megbecsülni hűséges törzsvendégeiket, hiszen sokan évtizedek óta látogatják fürdőiket, és közismert, számukra mennyire fontos a gyógyvíz és a rendszeres mozgás, részben pedig azért, mert a nyugdíjasévekben általában már mások az anyagi lehetőségek. Ezért is szeretnének segítséget nyújtani abban, hogy az időseknek se kelljen lemondaniuk a fürdőzésről. 

kedvezményes belépő
A fővárosi gyógyfürdőkben többféle kedvezményes belépőt kínálnak 
Fotó: Termál Online

Sokféle kedvezményes belépő várja az időseket

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatója szerint fürdőiben a nyugdíjas vendégek számára több kedvezményes lehetőség is elérhető.

  • Kedvezményes napijegy vásárolható, ez az „alap” nyugdíjas belépő.
  • Ennél is kedvezőbb árat nyújtanak a különböző bérletkonstrukciók: vagyis a 100, 200, 365 alkalmas bérletek. 
  • A kiemelt történelmi fürdőkbe érvényes, tíz évvel ezelőtt bevezetett Zsigmondy Klubkártya, amelyet nem rendszeres, de évente többszöri fürdőzési igény esetén szépkorú vendégeiknek is érdemes kiváltani, hiszen ezzel kedvezményes áron vásárolható napi belépő.
  • Emellett tavaly extra bérletkedvezményt vezetett be társaság szépkorú törzsvendégei részére, amelynek lényege, hogy a 85. évét betöltött törzsvendégeik 50 százalékos kedvezményben részesülnek legalább 100 alkalmas GOLD bérlet vásárlása esetén, amely a Lukács-, Rudas- és Széchenyi fürdőben vásárolható. 
  • Idén nyáron lépett életbe a bérlet segítségével igénybe vehető nyugdíjas szerda kedvezmény. Ennek részeként a budapesti szépkorúaknak, egészen pontosan a 65 év felettieknek 5 alkalmas bérlet formájában féláras kedvezmény is rendelkezésükre áll, ahogyan elnevezése is mutatja, szerdai napokon. A bérlet ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható.

Az önkormányzatok is biztosítanak kedvezményeket

A fürdőtársaság a kerületi önkormányzatokkal is együttműködést alakított ki az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében. Ennek keretében a BGYH különböző kedvezményeket biztosít az adott kerületben élő nyugdíjasoknak. A konstrukció lényege, hogy a belépő, illetve bérlet díjának egy részét az önkormányzat fedezi. Jelenleg a kedvezmény I., II., III., VIII., XX. és XXIII. kerületi nyugdíjasok számára elérhető. 

Az itteni önkormányzatokkal kötött megállapodás részeként meghatározták, az adott kerület nyugdíjasai mely napon és az éven belül mely időszakokban vehetik igénybe a kedvezményes fürdőzést. A kerületi önkormányzatok nyugdíjas lakosaik számára évek óta e megállapodás szerinti feltételekkel hirdetik meg az extra kedvezményes lehetőséget. Az önkormányzati együttműködésekben így szerepel az is, hogy az ünnepi és a kiemelt időszakokban korlátozások érvényesek. 

A fürdőtársaság tájékoztatása szerint az „alap” nyugdíjas fürdőbelépőt ez értelemszerűen nem érinti.

A nyugdíjasok számára szóló extra kedvezményeket általában olyan napokon, idősávokban tudják biztosítani, amikor ez a korosztály élethelyzetéből adódóan rendelkezik szabadidővel, azaz a dolgozók számára munkaidőre esnek. 

Az ünnepi és kiemelt időszakokban a fürdő vendégforgalma jelentősen megnő és az átlagos napoknál nagyságrenddel többen vágynak fürdőzni, szaunázni is, hazai és külföldi látogatók egyformán. Ezért a társaság az ország más fürdőihez és általában a turisztikai ágazat szereplőihez hasonlóan az extra kedvezményes lehetőségeket ezekre az időszakokra nem tudja biztosítani.

