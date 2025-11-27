Kedvezményes belépő – ennek igazán örülhetnek a fürdőbe látogató nyugdíjasok

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) különféle kedvezményes belépőkkel várja az időseket fürdőiben. Részben mert szeretnék megbecsülni hűséges törzsvendégeiket, hiszen sokan évtizedek óta látogatják fürdőiket, és közismert, számukra mennyire fontos a gyógyvíz és a rendszeres mozgás, részben pedig azért, mert a nyugdíjasévekben általában már mások az anyagi lehetőségek. Ezért is szeretnének segítséget nyújtani abban, hogy az időseknek se kelljen lemondaniuk a fürdőzésről.

A fővárosi gyógyfürdőkben többféle kedvezményes belépőt kínálnak

Fotó: Termál Online

Sokféle kedvezményes belépő várja az időseket

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatója szerint fürdőiben a nyugdíjas vendégek számára több kedvezményes lehetőség is elérhető.

Kedvezményes napijegy vásárolható, ez az „alap” nyugdíjas belépő.

Ennél is kedvezőbb árat nyújtanak a különböző bérletkonstrukciók: vagyis a 100, 200, 365 alkalmas bérletek.

A kiemelt történelmi fürdőkbe érvényes, tíz évvel ezelőtt bevezetett Zsigmondy Klubkártya, amelyet nem rendszeres, de évente többszöri fürdőzési igény esetén szépkorú vendégeiknek is érdemes kiváltani, hiszen ezzel kedvezményes áron vásárolható napi belépő.

Emellett tavaly extra bérletkedvezményt vezetett be társaság szépkorú törzsvendégei részére, amelynek lényege, hogy a 85. évét betöltött törzsvendégeik 50 százalékos kedvezményben részesülnek legalább 100 alkalmas GOLD bérlet vásárlása esetén, amely a Lukács-, Rudas- és Széchenyi fürdőben vásárolható.

Idén nyáron lépett életbe a bérlet segítségével igénybe vehető nyugdíjas szerda kedvezmény. Ennek részeként a budapesti szépkorúaknak, egészen pontosan a 65 év felettieknek 5 alkalmas bérlet formájában féláras kedvezmény is rendelkezésükre áll, ahogyan elnevezése is mutatja, szerdai napokon. A bérlet ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható.

Az önkormányzatok is biztosítanak kedvezményeket

A fürdőtársaság a kerületi önkormányzatokkal is együttműködést alakított ki az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében. Ennek keretében a BGYH különböző kedvezményeket biztosít az adott kerületben élő nyugdíjasoknak. A konstrukció lényege, hogy a belépő, illetve bérlet díjának egy részét az önkormányzat fedezi. Jelenleg a kedvezmény I., II., III., VIII., XX. és XXIII. kerületi nyugdíjasok számára elérhető.