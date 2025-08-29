Több fővárosi fürdő is rövidesen bezár, van, amelyik a szezon vége miatt, máshol indul a felújítás

Lassan lezárul a strandszezon, a hétvégével bezár a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) két, csupán a nyári strandidényben üzemelő intézménye, a Római és a Pünkösdfürdői Strandfürdő.

Két szezonális fürdő is bezár a héten (Fotó: BGYH)

Az idei utolsó napokat kezdi meg a Római és a Pünkösdfürdői strand

A Római és a Pünkösdfürdői strand minden évben augusztus 31-ig tart nyitva a szezonban, vagyis még vasárnapig várják a fürdőzőket, a hét minden napján, a megszokott nyitvatartás szerint, 9 és 19 óra között. A Pünkösdfürdői Strandfürdő egyébként idén kerek évfordulót ünnepelt: 1934-ben találtak langyos forrásvizet a mai fürdő területén, amely éppen pünkösdkor tört a felszínre, innen ered az elnevezés – írja a Termál Online. A létesítményt egy évvel később, egészen pontosan 1935. július 6-án nyitották meg, azaz 90 évvel ezelőtt.

Ennek apropóján most augusztus 30-án, szombaton Nyárzáró születésnapi retro party lesz Pünkösdfürdőn, ahol aznap a strandra érkező vendégek retro ajándékokat nyerhetnek, de ezenfelül különböző retro gyermekprogramok, kalandos NERF és vízipisztolypálya, fúvóskoncert a legnépszerűbb retro slágerekkel, lángosevő verseny és táncverseny is várja majd az ide látogatókat, fürdőzéshez köthető értékes nyereményekért.

Sokáig a Palatinus Strandfürdő is csak szezonálisan üzemelt, de már jó néhány éve – a fedett rész átadása óta – egész évben nyitva tart. Viszont jövő héttől kevesebb szabadtéri medencével kell beérniük a vendégeknek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy

a hullámmedence,

a strandmedence,

a kültéri termálmedencék

és a csúszdák már csak a héten vannak nyitva.

Szintén bezár a csupán augusztus 12-én megnyílt, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek a XI. Kerületi Önkormányzattal és a VALYO Egyesülettel közösen létrehozott Duna-fürdője, az Árasztó-part szabadstrand is, amelynek a BGYH tájékoztatása szerint éppen a napokban ellenőrizte és találta kiválónak a vízminőségét az illetékes hatóság.

Nem a szezonnal összefüggésben, de októbertől a felújítási munkák előkészítése érdekében bezár a turisták által közkedvelt Gellért fürdő is, amelyet csaknem három évig lesznek kénytelenek nélkülözni a budapestiek és a külföldi vendégek.