Több fővárosi fürdő is rövidesen bezár, van, amelyik a szezon vége miatt, máshol indul a felújítás

Napokon belül hivatalosan is véget ér a nyári szezon, több fővárosi strand is bezár. Két fürdőt majd csak jövőre látogathatnak a vendégek, miként a néhány hétig működő dunai szabadstrandot is, hetek múlva pedig három évre – felújítás miatt – lakat kerül az egyik legkedveltebb fővárosi gyógyfürdőre is.

Gazsó Rita
2025. 08. 29. 5:20
Lassan lezárul a strandszezon, a hétvégével bezár a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) két, csupán a nyári strandidényben üzemelő intézménye, a Római és a Pünkösdfürdői Strandfürdő.

strand fürdő
Két szezonális fürdő is bezár a héten (Fotó: BGYH)

Az idei utolsó napokat kezdi meg a Római és a Pünkösdfürdői strand

A Római és a Pünkösdfürdői strand minden évben augusztus 31-ig tart nyitva a szezonban, vagyis még vasárnapig várják a fürdőzőket, a hét minden napján, a megszokott nyitvatartás szerint, 9 és 19 óra között. A Pünkösdfürdői Strandfürdő egyébként idén kerek évfordulót ünnepelt: 1934-ben találtak langyos forrásvizet a mai fürdő területén, amely éppen pünkösdkor tört a felszínre, innen ered az elnevezés – írja a Termál Online. A létesítményt egy évvel később, egészen pontosan 1935. július 6-án nyitották meg, azaz 90 évvel ezelőtt. 

Ennek apropóján most augusztus 30-án, szombaton Nyárzáró születésnapi retro party lesz Pünkösdfürdőn, ahol aznap a strandra érkező vendégek retro ajándékokat nyerhetnek, de ezenfelül különböző retro gyermekprogramok, kalandos NERF és vízipisztolypálya, fúvóskoncert a legnépszerűbb retro slágerekkel, lángosevő verseny és táncverseny is várja majd az ide látogatókat, fürdőzéshez köthető értékes nyereményekért.

Sokáig a Palatinus Strandfürdő is csak szezonálisan üzemelt, de már jó néhány éve – a fedett rész átadása óta – egész évben nyitva tart. Viszont jövő héttől kevesebb szabadtéri medencével kell beérniük a vendégeknek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 

  • a hullámmedence, 
  • a strandmedence, 
  • a kültéri termálmedencék 
  • és a csúszdák már csak a héten vannak nyitva.

Szintén bezár a csupán augusztus 12-én megnyílt, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek a XI. Kerületi Önkormányzattal és a VALYO Egyesülettel közösen létrehozott Duna-fürdője, az Árasztó-part szabadstrand is, amelynek a BGYH tájékoztatása szerint éppen a napokban ellenőrizte és találta kiválónak a vízminőségét az illetékes hatóság.

Nem a szezonnal összefüggésben, de októbertől a felújítási munkák előkészítése érdekében bezár a turisták által közkedvelt Gellért fürdő is, amelyet csaknem három évig lesznek kénytelenek nélkülözni a budapestiek és a külföldi vendégek.

A legtöbb fürdő továbbra is nyitva tart

A budapesti fürdők többsége természetesen továbbra is a megszokott módon várja majd a vendégeket, sőt maradnak a különböző kedvezmények is – tájékoztatta lapunkat a BGYH. Így például az április 1-jétől bevezetett, a fővárosban élő vagy tanuló diákoknak szóló 50 százalékos, zárás előtti két órával történő belépés esetén pedig 80 százalékos kedvezményt biztosító belépő, amelyet a főváros történelmi fürdőiben havi egyszeri, a többi fürdőbe heti egy alkalommal vehetnek igénybe a fiatalok. 

Szintén marad a június eleje óta élő, a felnőtt fővárosi korosztály számára kitalált engedményes belépést kínáló Reggeli Budapest bérlet, az Esti Budapest kedvezményes jegy és a Nyugdíjas szerda.

A Reggeli Budapest bérletet a nyitás utáni két órában, az Esti Budapest kedvezményes jegyet pedig a zárás előtt két órával kezdődően használhatják a vendégek, mindkettő 50 százalékos kedvezményt nyújt a budapesti lakosok számára a társaság egész évben üzemelő fürdőiben. A Nyugdíjas szerda bérletet értelemszerűen a meghatározott napon használhatják a budapesti szépkorúak, vagyis a 65 év felettiek, és félárú belépést biztosít számukra.

Mint megtudtuk, szeptember végéig mindenképpen él a szintén az az idei nyáron bevezetett újítás is, amely szerint a fővárosi fürdők közül egy (a hét minden napján másik intézmény) meghosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várja a fürdőzőket.

