Százmilliókkal nőhet az év végéig a Szép-kártyák forgalma

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

Látványosan élénkítheti a Szép-kártya-költéseket az a közelmúltbeli szabályváltozás, miszerint ismét lehet hideg élelmiszereket vásárolni a kártyával. A szakember szerint a kártya funkcióinak időszakos bővítése egyszerre segíti a háztartások tervezhetőségét és élénkíti a gazdaságot is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 10:39
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a Szép-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, miközben a kiterjesztett árréscsökkentés tizennégy további termékcsoportra is kedvező hatással lesz. A döntés átírja a béren kívüli juttatásként használt Szép-kártya szerepét, amely eddig elsősorban rekreációs és vendéglátási célokat szolgált. Az év végéig várhatóan látványosan élénkíti az idei Szép-kártya-forgalmat is.

– Az új, ideiglenes szabályozás jól mutatja, hogy a Szép-kártya már nemcsak a kikapcsolódásról, hanem a tudatos mindennapokról is szól

– kommentálta a fejleményeket Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője, hozzátéve: – Az ünnepi időszak közeledtével különösen hasznos lehet, hogy az ügyfelek élelmiszer-vásárlásra is felhasználhatják keretüket. Emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet az intézkedés.

A szakember szerint a kártya funkcióinak időszakos bővítése segíti a háztartások tervezhetőségét, miközben a gazdaságot is élénkíti. Az ügyfelek számára a legfontosabb, hogy a fizetés könnyű és gyors legyen – akár boltban, akár online vásárolnak. Ebben a digitális Szép-kártya kínál praktikus és népszerű megoldást, amely bankuknál a piacon elsőként vált elérhetővé 2023-ban. Azóta több mint 300 000 tranzakciót bonyolítottak le vele, összesen több mint egymilliárd forint értékben.

