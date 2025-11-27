Hongkongi tűz: keresik a katasztrófa felelőseit

Továbbra sem tisztázott, hogy miért gyulladt ki az a toronyház Taj Po negyedének egyik lakóparkjában, amelyről aztán a tűz megállíthatatlanul terjed tovább. A hongkongi tragédiának jelen állás szerint legalább 55 halálos áldozata van, 270 ember hollétéről pedig továbbra sincs információja a hatóságoknak.

A hongkongi tűz kapcsán a város lakói egyre dühösebbek

Fotó: DALE DE LA REY / AFP

Mint arról lapunk is beszámolt a város Taj Po körzetében található Wang Fuk Court lakóparkban tegnap kigyulladt egy toronyház, amiről a tűz aztán gyorsan átterjed a komplexum többi épületére is. A helyszínre érkező katasztrófavédelem előbb négyes, aztán ötös, azaz a legmagasabb fokú riasztást rendelt el. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, azonban annyi biztos, hogy az épületek éppen rekonstrukció alatt álltak.

A reggeli friss tájékoztatás szerint a tűz áldozatainak száma 55-re emelkedett, akik közül négyen már a kórházban veszítették életüket. 270 ember hollétéről továbbra sincs információja a hatóságoknak.

A komplexum nagyjából négyezer embernek ad otthont, akiket az éjszaka folyamán kitelepítettek és átmenetileg egy iskolában szállásoltak el. Habár a reggeli órákban már közel sem égtek olyan intenzíven a házak, a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak.