Fontos változás történt az éves országos autópálya-matricák értékesítésében

Az idei termék azért kapható még, mert bizonyos feltételek mellett kiváltható vele a pótdíj.

2025. 11. 27. 9:54
Forrás: NÚSZ Zrt.
December 1-jétől már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Saját értékesítési csatornáin év végéig még elérhető lesz ez a termék is, mert megvásárlásával bizonyos feltételek mellett kiváltható a pótdíj. Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte, ezzel jelentős összegeket takaríthatnak meg a pótdíjat kapott úthasználók. A vásárlásra a társaság ügyfélszolgálati irodáiban és online értékesítési felületén, a nemzetiutdij.hu oldalon azonban továbbra is van lehetőség, biztosítva a pótdíj alóli mentesülés lehetőségét bizonyos esetekben.

„Öt évvel ezelőtt vezettük be az éves országos autópálya-matrica vásárlásával történő pótdíjkiváltás kedvezményét. Az volt a célunk, hogy könnyítsünk azon jóhiszemű ügyfelek terhein, akikre jogosulatlan úthasználat miatt pótdíjat szabtunk ki. Rendre hangsúlyozzuk: nem büntetni akarunk, hanem a jogkövető magatartást szeretnénk elősegíteni. Ezért is fontos eredmény, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, sőt, idén minden eddiginél nagyobb összeget, több mint 3,5 milliárd forintot spóroltak meg általa ügyfeleink” – fogalmazott, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A NÚSZ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy 

csak a tárgyévben keletkezett pótdíjakat lehet kiváltani éves országos autópálya-matrica vásárlásával.

Arra is figyelni kell, hogy ha valaki ezzel a lehetőséggel szeretne élni, ne fizesse be előzetesen a kiszabott pótdíj(ak)at, mert a kedvezménybe csak a korábban be nem fizetett pótdíjak vonhatóak be. Szem előtt kell tartani az ügyintézési határidőt is, hiszen a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül van lehetőség arra, hogy az ügyfél kérelmezze a járműre irányadó éves országos matrica vásárlásával a jogosulatlan úthasználat és az éves e-matrica megvásárlása között keletkezett és korábban meg nem fizetett pótdíj(ak) visszavonását – figyelmeztetett a szolgáltató.

„Úgy látjuk, egyre kevesebb pótdíjat halmoznak fel azok, akik ezzel a lehetőséggel élnek. Míg 2023-ban átlagosan 7, addig 2024-ben már csak 3, 2025 novemberéig pedig átlagosan 2 pótdíjat váltottak ki ezzel a szolgáltatással az e-matrica nélkül közlekedők” – tette hozzá Bartal Tamás.

A NÚSZ Zrt. értékesítési mutatói alapján az éves e-matrica népszerűsége évről évre növekszik: míg a 2024-es évre több mint 677 ezer, addig 2025-re már közel 713 ezer ilyen terméket vásároltak az úthasználók, ami több mint bruttó 46,5 milliárd forint bevételt jelentett a magyar költségvetés számára – közölték.

 

