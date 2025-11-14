Autósok, figyelem! – Több vármegyében csökken az éves autópálya-matrica díja

A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta még sosem csökkent az útdíj hazánkban, azonban 2026-ban ez megtörténik. Öt vármegyében jelentős engedményeket adnak az autópálya-matricák díjából, miközben az országos tarifák az augusztusi infláció alapján 4,3 százalékkal emelkednek.

Borsod-Abaúj-Zemplénben 35 százalékkal lesz olcsóbb jövőre az éves vármegyei autópálya-matrica. / Fotó: Szakony Attila/ Zalai Hírlap

Nem csak a vármegye lakói juthatnak kedvezményesen autópálya-matricához Borsodban

2024 februárjában teljesen lezárták az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mivel az útpálya megsüllyedt. A javítási munkálatok jelenleg is zajlanak – írja a Somogy Online. Kompenzációként 2026-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt vehetnek igénybe. A frissen kiadott rendelet ennél is kedvezőbb: nemcsak a helyi lakosok, hanem bárki megvásárolhatja az adott vármegyére érvényes matricát, mindössze 2500 forintért.

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes. Szeptember elején bejelentették, hogy az M1-es autópálya felújítása és bővítése több évig fog tartani, ezért

Pest,

Fejér,

Komárom-Esztergom és

Győr-Moson-Sopron

vármegyék lakói mindössze 15 ezer forintért, vagyis körülbelül féláron vásárolhatnak éves matricát a Budapest–Győr szakaszra.

Jelentős változások nyugati szomszédunknál

Ausztria jelentős változásokat vezet be: 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat, és kizárólag a jármű rendszámához kötött digitális matricát vezeti be az autópályák és gyorsforgalmi utak használatához. Az utolsó hagyományos matricákat 2025 novemberének végéig lehet megvásárolni, melyek 2027. január 31-ig érvényesek lesznek.

A digitális matricát továbbra is beszerezhetik majd a megszokott értékesítési helyeken, például trafikokban, benzinkutakon és matricaközpontokban, valamint online az osztrák autópálya-kezelő, az Asfinag weboldalán. A fizikai értékesítési pontokon történő vásárlás esetén a digitális matrica azonnal érvényessé válik.

Somogyvári János szerint ez a szisztéma tulajdonképpen a magyar rendszernek felel meg. A kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke elmondta, hogy az újdonság lényege, hogy digitális úton lehet használni, például a benzinkutaknál már nem is adnak ki matricát a magyar autópályákra, hanem előfizetéses rendszer működik. – Én azt mondom, hogy ez a megoldás megfelel a mai kor elvárásainak és szabványainak – jegyezte meg az elnök, hozzátéve:

az osztrákok gyakorlatilag kissé le voltak maradva ezzel a rendszerrel, hiszen a környező országokban már működik hasonló megoldás,

és az utazóközönség is elfogadta. – Úgy vélem, az osztrákok is viszonylag gyorsan át fognak tudni állni erre.