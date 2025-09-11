Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Autópálya-matrica - vége a pofátlanul magas kényelmi díjnak

Szeptembertől alapjaiban változott meg a matricák értékesítése: megszűntek a sokszor irreálisan magas kényelmi díjak. Az autópálya-matrica bolti eladása a benzinkutak és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik. Viszont mostantól a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A NÚSZ célja, hogy a vásárlás olcsóbb, átláthatóbb és biztonságosabb legyen – kérdés, hogyan reagálnak a kieső bevételű viszonteladók, és mennyire gyorsan szoknak át az autósok az új rendszerre.

2025. 09. 11.
Dugó az autópályán (Fotó: 24 óra/Flajsz Péter)
Megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica vásárlásakor.
Szeptember 1-jétől alapjaiban változott meg az autópálya-matrica értékesítési rendszere Magyarországon. Az új szabályozás célja, hogy felszámolja a korábban jellemző, sokszor lehúzósnak tartott gyakorlatokat, megszüntesse a magas és gyakran szabályozatlan kényelmi díjakat, valamint javítsa a vásárlói élményt – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Bartal Tamás, a társaság elnök-vezérigazgatója. 

autópálya-matrica
Változott az autópálya-matrica értékesítés szeptember 1-től (Fotó: NÚSZ)

Bartal Tamás  arról is beszélt, hogy a  legfontosabb változás, hogy a személyes, bolti értékesítés csak a benzinkutakon és a határátkelők 5 kilométeres körzetében engedélyezett, minden egyéb, főként kisebb viszonteladói pont kikerült a rendszerből. Ezzel párhuzamosan megszűnt a kényelmi díj felszámítása is: a jövőben sem a hivatalos online felületeken, sem a benzinkutakon nem számíthatnak fel pluszköltséget a vásárlóknak.

 

Mire érvényes az új autópálya-matrica rendszer? 

Az új rendszer a személyautók, a 3,5 tonna alatti tehergépkocsik, a buszok és a lakóautók matricáira is érvényes. A vezérigazgató kiemelte, a  változásra nagy szükség volt, mivel a korábbi években egyes viszonteladók extrém mértékű kényelmi díjakat terheltek a vásárlókról. Példát is mondott, előfordult, hogy egy 60 ezer forintos éves országos D2-es matrica mellé csaknem 40 ezer forintot kellett fizetni pusztán kényelem címén, sőt volt példa 48 770 forintos kényelmi díjra is. Emellett sok online szolgáltató megtévesztő ígéretekkel hirdette magát, például azt állította, hogy a felhasználók korábbi matricáit nyomon követi, vagy megmondja, milyen jogosultságaik vannak, holott ezekhez az adatokhoz valójában nem is fért hozzá. Gyakori probléma volt az is, hogy a vásárlók nehezen tudták érvényesíteni csere- vagy visszatérítési igényüket hibás vásárlás esetén – foglalta össze a problémákat az interjúban.

A NÚSZ célja, hogy az új szabályozással mindez megszűnjön, és a vásárlók közvetlenül megbízható, ellenőrzött forrásból intézhessék a matricavásárlást. A hivatalos online felületen a vásárlók azonnal ellenőrizhetik, hogy sikeres volt-e a tranzakciójuk, valamint hogy milyen érvényes matricáik vannak, ami különösen hasznos, ha valaki nem emlékszik, hol és mikor vásárolt korábban. A rendszer elmenti

  •  a járműadatokat, 
  • figyel a jogosultságok idő- és területi átfedéseire, 
  • így csökkenti a téves vásárlás esélyét, és szükség esetén ingyen cseréli a hibásan megvett matricát.

A viszonteladók továbbra is jutalékot kapnak a NÚSZ-tól, de az online értékesítésben most egységes, 1,5 százalékos jutalékot határoztak meg a Nemzeti Mobilfizetési Szolgáltatón keresztül, ami alacsonyabb, mint a korábbi, sokszor egyedileg kialkudott díjak. Ez a lépés várhatóan szűkíti a piaci szereplők körét: azok a cégek, amelyek a magas kényelmi díjakból éltek, vagy nem biztosítottak korrekt ügyfélszolgálatot, vélhetően kiszorulnak a piacról. A NÚSZ célja, hogy a saját online felületén bonyolított vásárlások aránya a jelenlegi mintegy 30 százalékról 50 százalékra emelkedjen – hangsúlyozta Bartal Tamás. 

 

Miért éri meg a NÚSZ-tól vásárolni az autópálya-matricát? 

A Világgazdaság interjújából kiderül, hogy a változások egyértelműen a vásárlók érdekeit szolgálják: olcsóbbá, átláthatóbbá és biztonságosabbá teszik a matricavásárlást. Ugyanakkor a siker kulcsa az, hogy a szabályokat következetesen betartsák és ellenőrizzék, valamint hogy a felhasználók időben értesüljenek az új lehetőségekről és átálljanak a hivatalos csatornákra. 

Összességében a NÚSZ saját online vásárlási felületén, regisztrációval éri meg a legjobban e-matricát vásárolni, mert:

  • Elmenti a járműadatokat, így a későbbi vásárlásoknál nullára csökken a tévesztés lehetősége.
  • Megelőzi a duplikált vásárlást, mivel figyeli a matricák időbeli és területi átfedését.
  • Nem kell megőrizni az ellenőrző szelvényt három évig, így a későbbi ügyintézés (pl. átírás) egyszerűbb.
  • Azonnal ellenőrizhető a vásárlás sikeressége, és lekérdezhető a járműre vonatkozó összes érvényes matrica – ezt csak a NÚSZ rendszere tudja biztosítani.
  • Ingyenes a tévedésből vásárolt matrica cseréje, máshol ez nem elérhető.
  • Személyes ügyfélszolgálatot és videóchatet is kínálnak, így szükség esetén közvetlen segítség kérhető.

 

 

 

