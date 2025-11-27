Orbán Viktor elárulta, mi volt a titkos bőröndben + videó

– Miniszterelnök úr, el tudja képzelni, hogy mi van ebben a bőröndben? – tették fel a kérdést Orbán Viktornak a miniszterelnök videójában, amely a zalaegerszegi új Flextronics-gyár keddi átadójának kulisszatitkaiba enged bepillantást.
A videóból az is kiderült, hogy
egy akkumulátort rejtett a táska.
A miniszterelnök azt is elárulta, hogy mire van szükség a jövőben.
Keressék a cselekvés lehetőségét!
– fogalmazott Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor Zalaegerszegen (Forrás: Facebook)
