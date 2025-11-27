Rendkívüli

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor elárulta, mi volt a titkos bőröndben + videó

Kulisszatitkokat osztott meg a miniszterelnök a zalaegerszegi Flextronics-gyár átadásáról. Kiderült az is, mi van a bőröndben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 10:05
Orbán Viktor Facebook-oldala
– Miniszterelnök úr, el tudja képzelni, hogy mi van ebben a bőröndben? – tették fel a kérdést Orbán Viktornak a miniszterelnök videójában, amely a zalaegerszegi új Flextronics-gyár keddi átadójának kulisszatitkaiba enged bepillantást.

A videóból az is kiderült, hogy

egy akkumulátort rejtett a táska.

A miniszterelnök azt is elárulta, hogy mire van szükség a jövőben.

Keressék a cselekvés lehetőségét!

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor Zalaegerszegen (Forrás: Facebook)


Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

