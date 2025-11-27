Lépett az ügyészség a tiszások kötcsei fenyegetőzése ügyében

Vizsgálati szakaszban van a nyomozás a kötcsei eseményekkel kapcsolatban, egy személyt már gyanúsítottként ki is hallgattak zaklatás bűncselekménye miatt – tájékoztatott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula kérdése nyomán. A fideszes országgyűlési képviselő még szeptemberben tett feljelentést csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával, miután a Tisza szimpatizánsai szeptember 7-én Kötcsén – ahol a Fidesz és Magyar Péterék ugyanazon a napon tartottak rendezvényt – megfenyegették a közmédia stábját, Császár Attila riportert és kollégáit.

Egy csoport később egészen odáig ment, hogy akasztást is emlegetett. Az M1 stábját egy háromgyermekes család vette védelmébe, akik számonkérték a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk.

A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a kisgyermekes családba.

Budai Gyula az Országos Rendőr-főkapitányságnak megküldött feljelentésében kiemelte, hogy a kisgyermekes családot – köztük a három gyermeket – körbeállták a tiszások és „elkezdték provokatív, kötekedő magatartással megfélemlíteni”.

A korábban nyilvánosságra került videón több tiszás szimpatizáns mellett jól beazonosítható Magyar Péter videósa, Ország Kornél – áll a feljelentésben, amiben Budai azt is leírta, hogy a tiszások magatartása alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben, mind a gyerekekben félelmet és riadalmat keltsen.

– Már van gyanúsítottja a kötcsei tiszás lincselésnek – Budai Gyula ezzel a leírással osztott meg egy videót az ügyészség tájékoztatása után, s a felvételen azt is megjelöli, hogy ki lehet az érintett személy. A honatya még november 10-én érdeklődött az ügyészségnél arról, hogy milyen szakaszban tart a nyomozás.