Hétfőig lehet jelentkezni felvételire

Legkésőbb december 1-jén, hétfőn lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira. A jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a vizsgát meg kívánja írni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 11:08
Hamarosan lejár a jelentkezési határidő, hétfőig be kell nyújtani az űrlapokat a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026/2027-es tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük.

Covid, járvány, szájmaszk, vírus, védekezés, közösség, ELTE Feszt Pályaválasztó fesztivál az ELTE Astoria - Trefort-kerti Campus egyetem egyetemista felsooktatas felsőoktatás tanuló tanár diák hallgató fiatalok tanulás oktatás 2021.10.08 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld
Megkezdődnek a középiskolai felvételik (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)

Idén 561 középiskola, az intézmények 49,7 százaléka írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló úgy tervezi, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, a későbbi sikeres felvételi érdekében

mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

Az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

