Hétfőig lehet jelentkezni felvételire

Hamarosan lejár a jelentkezési határidő, hétfőig be kell nyújtani az űrlapokat a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026/2027-es tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük.

Megkezdődnek a középiskolai felvételik (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)

Idén 561 középiskola, az intézmények 49,7 százaléka írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló úgy tervezi, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, a későbbi sikeres felvételi érdekében

mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

Az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap nyomtatvány, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.