Most különösen veszélyes rollerre pattanni, másokat is veszélyeztetünk vele

Télen az elektromos roller különösen veszélyesnek számít. Kellő körültekintéssel vegyük használatba, hiszen nemcsak magunkra, hanem másokra is veszélyt jelentünk vele.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 9:13
Az elmúlt napokban megérkezett a hideg, sokszor havas, esős időjárás. Ilyenkor a kétkerekű közlekedési eszközök használata valamelyest visszaszorul, de azért akadnak bőven, sőt sokak ilyenkor is előszeretettel pattannak fel az egyik legnépszerűbb kétkerekűre. Az elektromos roller télen még veszélyesebbnek számít, mint az év többi szakaszában, hiszen a körülmények miatt különösen nagy az esélye az esésnek – írja a Feol.

Vannak gyors rollerek, de a lassabbra limitáltak is balesetveszélyesek (Fotó: KPP w Piasecznie)

Az elmúlt időszakban alapból is rengeteg témát szolgáltatott az elektromos roller jelenség, hiszen egyre több baleset történt velük.

Októberben több súlyos székesfehérvári elektromos rolleres baleset történt, Fejér vármegye más pontjain is voltak nagy karambolok, de ez a tendencia országszerte megfigyelhető. Külföldi mintára 2026-tól a rollereseket érintő KRESZ is megváltozik.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hivatalos oldala is foglalkozott az elektromos rollerekkel, és egy videóval igyekeznek felhívni az emberek figyelmét a biztonságos közlekedésre. A legtöbb ilyen típusú eszköznél nem kötelező a védőfelszerelések használata, ami sokaknak ad bátorságot, hogy egyáltalán ne használják azokat.

A témáról bővebben ide kattintva olvashat a Feol cikkében.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Mirkó István)

