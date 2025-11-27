Télen gyűjtenek, nyáron hűtenek: a szivacsvárosok már most készülnek az aszályra

Jól látható, hogy nemcsak országos, hanem települési szinten is újra kell gondolni a vízgazdálkodást, hiszen a klímaváltozás hatására egyaránt jelentkeznek az aszállyal, illetve a hirtelen lezúduló vagy tartósan hulló csapadékkal járó kihívások.

Az elvezetés nem célravezető

Míg nyáron a hőhullámokat követő villámárvizek okoznak gondot, a jó esetben ősszel érkező tartós, több napig elhúzódó csapadék ideális lenne a talajvízszint feltöltésére. De egyelőre a városok többségét ez csak átmossa a vízzáró felületek és a hatékony vízelvezető rendszerek miatt.

Az értékes vízmennyiséget igyekeznek megtartani a szivacsváros koncepció egyes megoldásait alkalmazó települések.

A szivacsvárosok célja, hogy a csapadékot ne elvezessék, hanem megtartsák. Ezzel két lényeges dolgot érnek el: a nagy mennyiségű eső nem telíti túl a csatornarendszert, miközben a városi ökoszisztéma számára felbecsülhetetlen értékű víz helyben marad.

Egyszerű megoldások és nagyberuházások

A városok anyagi és területi lehetőségeitől függően kisebb és komolyabb megoldások is rendelkezésre állnak a szivacsváros-koncepció elemei között. A legegyszerűbb és leggyakoribb az áteresztő burkolatok alkalmazása: járdákon, parkolókban mind több helyen látni vízáteresztő térkövezést, de helyenként porózus aszfaltborítást is kaphatnak az autóutak, megelőzve a tócsák kialakulását – ez utóbbi Magyarországon csak kísérleti jelleggel lelhető fel néhány helyen.

Körültekintőbb tervezést és nagyobb összegű beruházást feltételez az esőkertek és a föld alatti tározók, ciszternák létesítése.

Az esőkertek a járdafelszínhez képest mélyebben fekvő, speciális növényzettel beültetett területek. Akár tartós, hosszú esőzéseket, akár intenzívebb zuhékat képesek kezelni úgy, hogy begyűjtik a vizet – csak gondoskodni kell arról, hogy a csapadék ne a csatornába folyjon. A növényzet alatti mélyen fekvő, rétegzett talaj lassan, órák vagy napok alatt engedi át magán a vizet, így megtisztítva azt, és optimális feltöltést biztosítva a talajvízrétegnek.

Nagy volumenű mesterséges tárolást nyújtanak a föld alatti ciszternák. Ezekben a tisztított esővíz karbantartás mellett hosszú távon tárolható, így nyáron, az aszályos időszak alatt vezetékes víz helyett csapadékvíz hasznosítható a közparkok, fák öntözésére. Ez a módszer kulcsfontosságú a városi ökoszisztéma életben tartásához.