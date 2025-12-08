Visszafoglalás – A piszkos kezek dilemmája + videó

VisszafoglalásAz államMegadja GáborPlatónMolnár Attila Károly

Erkölcsi dilemmák és a politika. Legutóbb a kereszténységről és a politika potenciális kapcsolatáról beszélgettek eszmetörténészeink, amelyhez mostani témánk is kapcsolódik. Platóntól Az állam című művéből idézve, az igazságért valóban harcoló ember, ha rövid időre biztonságban akar maradni, magánéletet és ne államférfiúi életet éljen. Ez lényegében a szókratészi lecke is, de az Akadémia, amit Platón a város falán kívül épített, hogy ott szabadon beszélhessen, ez már a platóni iskola része. Az igazság vagy igazságosság vajon szemben áll-e a politikai cselekvéssel? Ezt is részletesen kifejtette Megadja Gábor és Molnár Attila Károly a Visszafoglalás című podcastműsorunkban.

2025. 12. 08. 15:07
Megadja Gábor azzal kezdte a beszélgetést, hogy az erkölcsi dilemmák oda vezethetőek vissza a politikával kapcsolatban, hogy az igazságosság szemben áll-e magával a politikai cselekvéssel? Mint fogalmazott, köznapi módon ha valamit erkölcsösnek mondunk, annak nincs köze a politikához, mert a politika biztosan egy piszkos, korrupt, valami nem tiszta dolog, ami mögött valami susmus van, a hétköznapi emberek is valamiféle tisztességtelenséghez kapcsolják a politikát.

Molnár Attila Károly azonnal hozzátette, hogy a „szakértelem mítosza” arra hivatkozik, van egy jó megoldás, vagyis van egy szakmai igazság és azt kell a politikában végigverni – fogalmaztak. Majd hozzátették, hogy a valóság ennél sokkal bonyolultabb, és nem biztos, hogy egy jó megoldás létezik. Mint fogalmaztak, a szakértők sem értenek egyet minden esetben, és akkor az ember kire hallgasson? Kiemelték, az emberi ítéletalkotásnak is vannak különféle formái, de mégis kell valahogy dönteni. Molnár Attila Károly hozzátette, soha nem tudjuk az összes feltételt megismerni, lesz sok nem szándékolt következmény, a tragikusság benne az, hogy dönteni kell és utána a felelősséget is vállalni. Nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, ezt nem tudtam, vagy erre nem gondoltam – tette hozzá. Viszont dönteni és cselekedni kell, nem csak a politikában, hanem más területeken is, hangzott el adásunkban, valamint azt a mondatot is idézték, hogy a cselekvő embernek nem lehet jó a lelkiismerete. Hogy az ismerethiány mellett mi minden van még, és a sok elképzelésből miként lehet választani, melyik ujjunkat harapjuk meg, ezt is hosszasan elemezték eszmetörténészeink műsorunkban. Nem maradt ki az sem, hogyan juthatunk el a demokráciáig, valamint az ókori szerzőktől napjainkig átvették azt az elméletet, hogy az ember ugyan megpróbálhatja irányítani saját sorsát, de ez nem minden esetben egyszerű és nem is sikerül minden alkalommal. A piszkos kezek dilemmája, hogy az élet, a döntés és a politika hogyan, és megélhet-e egymás mellett, valamint az erkölcs és sikertelenség mit hoz magával, mindez a Visszafoglalásból részletesen kiderül.

