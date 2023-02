Milák Kristóf nem úszott, mégis újabb nagy elismerést söpört be

A cikk szerzője kiemeli, hogy a 22 éves olimpiai bajnoknak fő számában, 200 méter pillangón 2022-ben sem volt igazi ellenfele, saját világcsúcsát megdöntve, 1:50.34 perces idővel védte meg címét a budapesti világbajnokságon, ahol 100 méter pillangón is aranyérmet nyert. Milák, akit az Év férfi sportolójának választottak Magyarországon, a Duna Arénában az ötödik helyen végzett 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként is nagyot alakított, a teljes mezőny harmadik legjobb részidejével (1:44.68 perc) hozta be az egységet, amely augusztusban a római Európa-bajnokságon már aranyat nyert.