Nagy-Magyarország zászló: ki mit értett itt félre?

„Az UEFA-nak tudomása van azokról a sajtóbeszámolókról, amelyek szerint jóváhagyta a történelmi Magyarországot ábrázoló zászlók és molinók használatát az UEFA által szervezett mérkőzéseken. Hogy minden kétséget eloszlassunk: az UEFA semmilyen szinten nem engedélyezte ilyen zászlók vagy molinók használatát, így a hasonló zászlók és molinók jelenléte fegyelmi következményeket vonhat maga után. Az MLSZ-t megfelelően tájékoztattuk erről, és azt javasoltuk, tegye meg a szükséges lépéseket, hogy elejét vegye a hasonló molinók nyilvános használatának az UEFA meccsein. Ha ilyen zászlók vagy molinók használatáról kapunk jelentést, az UEFA fegyelmi szerveinek hatáskörébe tartozik a helyzet értékelése, illetve az UEFA fegyelmi szabályzatával összhangban lévő esetleges fegyelmi szankciók meghozatala” – közölte az UEFA sajtóosztálya a Krónika megkeresésére. Nyonból hasonló tartalmú válasz érkezett a legnagyobb román sportlap és portál, a Gsp.ro megkeresésére is.

„A FRF hivatalos állásfoglalást kér az UEFA-tól. Itt most kinyílhat Pandora szelencéje, ilyen alapon Szerbia is jöhet olyan zászlóval, amely Koszovót is magában foglalja” – nyilatkozta a hírre kedden este Andrei Vochin, a román szövetség elnökének tanácsadója. A tiltakozó kórusba politikai megszólalók is bőven beálltak.