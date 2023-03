Jürgen Klopp ezért őrjöngött, amikor 7-0-ra vezetett a Liverpool

A vasárnapi találkozó 88. percében Firmino góljával lett 7-0 az állás, a liverpooli játékosok gólöröméhez pedig egy felhevült hazai drukker is csatlakozni akart a partvonalnál. Kijátszva a biztonsági emberek éberségét, az illető beszaladt a pályára, nagy lendületével gyakorlatilag beesett a hazai játékosok közé, és többekkel ütközött. Rácsúszott Andy Robertson bokájára, amit a földre került skót játékos fájdalmasan tapogatott, és Curtis Jones is erősen bicegett a nem várt „karambol” után. Amikor a szurkolót elkapták és elvezették, Jürgen Klopp pár lépésre tőle tombolt dühében, érthetően nehezen emésztette meg, hogy mindez megtörténhetett. Ennél bosszantóbb sérüléseket el sem képzelhetett volna.

Jürgen Klopp együttese történelmi győzelmet aratott

A Liverpool korábban még soha nem győzte le ekkora különbséggel a Manchester Unitedet, eddig a csúcs az 1895 októberében aratott 7-1-es siker volt másodosztályú meccsen. Jürgen Klopp együttese vasárnap este a holland válogatott Cody Gakpo révén került előnybe az első félidő hajrájában. A fordulás után többször is hibázott a vendégegyüttes, Luke Shaw eladott labdájából Darwin Núnez volt eredményes, majd Gakpo vette be ismét a Manchester United kapuját. A folytatásban egyre magabiztosabban támadtak a hazaiak, és – mindössze egyet leszámítva – szinte minden kaput eltaláló lövésükből növelni tudták az előnyt: Mohamed Szalah a 66. percben beállította Robbie Fowler házi gólrekordját, majd csaknem húsz perccel később meg is döntötte azt, így 205 mérkőzésen szerzett 129 találatával az egyiptomi válogatott sztárja lett a Liverpool legeredményesebb játékosa a Premier League történetében. Gakpóhoz hasonlóan Núnez is duplázott, majd a 88. percben a csereként beállt Roberto Firmino állította be a végeredményt.

