Csoda Liverpoolban: Szalahék „felhetelték” a Unitedet

A pályán viszont nem látszott a két csapat közti különbség az első félidőben. Mindkét oldalon akadt bőven helyzet, de az első gól(ok) csak akkor születtek meg, amikor a játékosok már fél lábbal az öltözőben voltak. Casemiro a 42. percben talált be lesről, amire a Liverpool egy perccel később érvényes góllal válaszolt: Andy Robertson indítása után Cody Gakpo lőtte ki a bal alsót. (1-0)

Semmi sem jelezte előre a mészárlást, ami a második félidőben következett.

Az első öt percben Darwin Núnez és Gakpo is bevette a manchesteriek kapuját, majd egy kontrát követően Mohamed Szalah hatalmas erővel a felső lécre bombázta a labdát, ami aztán David de Gea mögött kötött ki. Jürgen Klopp csapata az utolsó negyedórában sem kegyelmezett a Unitednek: Núnez, Szalah is duplázott, majd a szezon végén távozó Roberto Firmino is hozzátette a magáét, és a Liverpool (nem elírás!) 7-0-ra ütötte ki az ehhez lelkesen asszisztáló Manchester Unitedet.

Ami Szalahot illeti, az egyiptomi szélső első góljával beérte, a másodikkal pedig túlszárnyalta Robbie Fowlert, és 129 találatával immáron ő a Liverpool gólrekordere a Premier League-ben.

Premier League, 26. forduló:

Liverpool–Manchester United 7-0 (1-0)

gólszerzők: Gakpo (43., 50.), Núnez (47., 75.), Szalah (66., 83.), Firmino (88.) Nottingham Forest–Everton 2-2 (1-2)

Southampton–Leicester City 1-0 (1-0)

Arsenal–Bournemouth 3-2 (0-1)

Aston Villa–Crystal Palace 1-0 (1-0)

Brighton–West Ham United 4-0 (1-0)

Chelsea–Leeds United 1-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

Manchester City–Newcastle United 2-0 (1-0) hétfőn játsszák:

Brentford-Fulham 21.00 (tv: Arena 4)

Borítókép: Liverpooli gólöröm (Fotó: AFP/Paul Ellis)