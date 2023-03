Haaland agya elborult, nekiment a kétméteres védőnek + videó

A Manchester City a Newcastle ellen az első félidőben Phil Foden egyéni akciója után szerzett vezetést, amit a második félidőben a két perccel korábban csereként beállt Bernardo Silva révén megduplázott. Mivel a Szarkák kevés veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára, a City összességében simán győzött. Bernardo Silvának a gólpasszt Erling Haaland adta, aki ezen a meccsen tehát nem talált be, de 27 góljával így is fölényesen vezeti a góllövőlistát, a második helyen álló Harry Kane (Tottenham) tizennyolcszor volt eredményes. Haaland a gólpassza mellett azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a 73. percben, már 2-0-s állásnál teljesen elborult az agya, amikor a vendégektől Dan Burn szabálytalanul szerelte Jack Grealisht. Haaland messze volt az esettől, de hatalmas vágtát vágott ki, hogy ő is beszálljon a tülekedésbe, ami kialakult, s nekiugrott Burnnek.

Haaland 195 centi magas, a Newcastle játékosa viszont 201 centis – nem mindennapos jelenet volt két ilyen „torony” kakaskodása, még az is lehet, hogy a centiket nézve ez rekord a Premier League históriájában. Mindenesetre a Marca is úgy tálalja: micsoda összecsapás volt! Amúgy mindketten sárga lapot kaptak.

Nagy fordítás az Arsenaltól

Az éllovas Arsenal hazai pályán elképesztő meccsen 0-2-ről 3-2-re fordítva nyert a Bournemouth ellen. A vendégek már a 10. másodpercben (!) megszerezték a vezetést, Phillip Billing gólja a második leggyorsabb a Premier League történetében. (A rekordot Shane Long tartja, ő 2019-ben a Southampton színeiben a 8. másodpercben vette be a Watford kapuját.)

Mikel Arteta együttese az 57. percben egy szöglet után kétgólos hátrányba került, de 13 perccel később már egyenlő volt az állás. A hajrában az Arsenal a korábbinál is nagyobb rohamokat vezetett a győzelemért – Bukayo Saka egy ízben a keresztlécet is eltalálta –, és végül a hatperces hosszabbítás lejárta után, a 98. perc elején a csereként beállt Reiss Nelson bombájával kicsikarta a győzelmet.

Premier League, 26. forduló:

Manchester City–Newcastle United 2-0 (1-0)

Southampton–Leicester City 1-0 (1-0)

Arsenal–Bournemouth 3-2 (0-1)

Aston Villa–Crystal Palace 1-0 (1-0)

Brighton–West Ham United 4-0 (1-0)

Chelsea–Leeds United 1-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

vasárnap játsszák:

Nottingham Forest-Everton 15.00

Liverpool-Manchester United 17.30

hétfőn játsszák:

Brentford–Fulham 21.00