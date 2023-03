Messi, Ronaldo vagy Haaland? Van még nagyvonalúbban ajándékozó csapattárs!

Lionel Messi múlt hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség párizsi díjátadó gáláján megkapta a 2022-es év legjobb játékosát megillető díjat, majd három nappal később újra bekerült a hírekbe, immár adományozóként. Huszonnégy karátos arannyal bevont, névre szóló iPhone 14S telefonnal lepte meg világbajnok csapattársait és a katari vb-n szerepelt válogatott stábtagjait. Minden játékos nevét és mezszámát rágravírozták a készülékek hátlapjaira, és az argentin címer is látható rajtuk. Messi a hírek szerint 175 ezer fontot (nagyjából 75 millió forintot) fizetett a 35 arany iPhone-ért. Azaz darabonként hozzávetőleg 2,1 millió forintot.

Lionel Messi exkluzív ajándékai (Forrás: Twitter/Leo Messi)

Az ötlet nem új, azután, hogy a 2018-as, oroszországi vb-t a franciák nyerték meg, Antoine Griezmann és Paul Pogba az amerikai profi sportokból ihletet merítve világbajnoki gyűrűket csináltatott a válogatott tagjainak. A Jason of Beverly Hills ékszerház is begravírozta a játékosok nevét, visszaköszönnek a francia trikolór színei, nem is akárhogyan: kék zafír, fehér gyémánt és piros rubint teszi ki.

Griezmannék nem árulták el, hogy mennyit költöttek a 23 gyűrűre, de ugyanez az ékszerház készítette a 2018-as NBA-bajnok Golden State Warriors kosarasok gyűrűit, és azokat 13 500 dollárra értékelték. Gyors szorzás, ha ennyivel számolunk, az 310 ezer dolláros számlát jelent a francia gyűrűkre. Ami 110 millió forint, ebben az esetben egy gyűrű 4,8 millió forintba kerül – de ez csak a viszonyításban segít, a bajnoki gyűrűk között is óriási különbségek lehetnek.

Pogba and Antoine Griezmann had custom World Cup winner rings made for the entire French national team 🇫🇷 pic.twitter.com/PZfQ6vYz5s — utdreport (@utdreport) March 20, 2019

A Beverly Hills-i ékszerház tulajdonosa akkor megjegyezte, hogy nem ez volt az első megbízása futballkörökből sem. Amikor a Chelsea megnyerte a 2012-es Bajnokok Ligáját, Didier Drogba adott le rendelést. A tulaj árakat azokról a gyűrűkről sem közölt, de a Daily Mail azt írta, hogy az elefántcsontparti támadó, aki a stábtagokat egy-egy órával lepte meg, 800 000 fontot fizetett.

A 2012-es BL-döntőben a Chelsea Münchenben 1-1 után 11-esekkel, 4-3-ra győzte le a Bayern Münchent, a fináléra 18 játékos utazott el. Ha igaz a Daily Mail fülese, akkor Drogba gyűrűi átszámítva 15-16 millió forintba kerülhettek.

Drogba gyűrűi verik Messi telefonjait

Ashley Cole akkor meg is mutatta a magáét a Twitteren. Láthatjuk rajta nemcsak a játékos nevét és mezszámát, de az arcképét is (!), a BL-serleget, továbbá a 11-es párbaj végeredményét. Ezzel azért megdolgoztak az ékszerészek! Eláruljuk, hogy összeállításunkban ha esztétikailag nem is feltétlenül, de az árfekvést illetően Didier Drogba gyűrűi viszik a prímet.

Forrás: Twitter/Ashley Cole

Tavaly májusi hír volt, hogy amikor a Manchester Cityhez igazolt Erling Haaland elköszönt Dortmundban, a játékosoknak és az edzőstáb tagjainak, összesen 33 főnek 15 ezer eurós órákat ajándékozott, ez összesen 495 ezer eurós kiadás volt, de az orvosok, gyúrók és további munkatársak is kaptak ajándékot, ők hétezer eurós órákat. Haaland az óráért darabonként 5,7 és 2,6 millió millió forintot fizetett, összesen valamivel több mint 200 millió forintot költött búcsúajándékokra.