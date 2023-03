Patkánnyal aludt és taxisnak készült, a Newcastle sztárjátékosa lett

Az Origó írt cikket Bruno Guimares történetéből, aki a The Players’ Tribune-nek mesélte a hihetetlen, olykor gyomorforgató sztoriját. Ugyanis amikor az Audax akadémiájára járt, távol az otthonától, ott olyan szegényes körülmények uralkodtak, hogy amikor a párnája alá nyúlt a mobiltelefonjáért, helyette egy patkányt talált ott.

A tehetség azonban utat tört magának, Bruno nem sokkal később az Athletico Paranaense középpályása lett, amelynek a színeiben beindult a profi pályafutása, bekerült a brazil U-válogatottba, trófeákat szerzett, és 2020-ban eljutott Európába, amikor a francia Lyon húszmillió euróért szerződtette.

– Amikor a patkányokkal aludtam, nem igazán hittem magamban – árulta el Bruno. – Gondolni sem mertem erre. Nem hittem, hogy az Athletico-szurkolók legendaként emlegetik majd a nevemet. Nem gondoltam volna, hogy a nagy Juninho felhív, hogy csatlakozzak a Lyonhoz.

Bruno mindenhol, így Newcastle-ben is a 39-es számban futballozik, ami nem véletlen. Anyja motorkerékpár-üzletben dolgozott, apja pedig egy sárga taxit vezetett 039-es számmal, és sokszor azért gürizett, hogy neki legyen mit ennie, ez ugyanis nem volt magától értetődő a szerény körülményeik között. – Számomra a 39-es szám különleges, vagyis nem, ez több annál. Varázslatos. A 39-es szám adott mindent az életben – mesélte a szám jelentőségéről.

Volt egy pont, amikor Bruno fel akarta adni a futballt, hogy ő is taxisnak álljon, mint az apja, de mostanra eljutott odáig, hogy a világ egyik leggazdagabb klubjában, a Premier League-ben a BL-indulásra hajtó Newcastle Unitedben lehet meghatározó játékos. Bruno ebben az idényben 17 bajnokin három-három gólt és gólpasszt jegyez a klubjában.

– Most, hogy idősebb vagyok, tudom, hogy a focisták nem istenek – jegyezte meg. – Csak emberek vagyunk. Idegesek leszünk, mint bárki. Elbukunk, mint bárki. De számomra a futball még mindig varázslatos játék. Anyám egy motorosboltban szenvedett, hogy láthassa a fiát szárnyalni, és most ő a legnagyobb rajongóm. Apám taxit vezetett egész nap és egész éjjel, hogy én enni tudjak. Most már, amikor sétál az utcán Newcastle-ben, az emberek megállítják, és képeket kérnek tőle. Itt híres lett a legendás 039-es.

Borítókép: Bruno Guimares a Newcastle United edzésén (Forrás: Twitter)