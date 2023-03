Lionel Messi nem áll le, meglőtte karrierje 800. gólját

Leírhatatlan felhajtás előzte meg Argentína és Panama felkészülési mérkőzését. A világbajnok hazai csapat először lépett pályára a katari diadal óta, és mint a Magyar Nemzet is megírta, két óra alatt elkapkodták a szurkolók a rendelkezésre álló 63 ezer belépőt. A vb-győzelem megünneplését tervező argentin szövetség elárulta, hogy a meccsre 1,4 millió jegyigénylés érkezett, az online rendszer többször összeomlott. A felfokozott érdeklődést jelzi az is, hogy több mint 130 ezer médiaakkreditációs kérelem futott be, holott a sajtótribünön csak 344 újságíró fér el.