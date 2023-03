Nagy lehetőséget szalasztott el hazai pályán a Fradi

A zöld-fehérek támadásban is egyre jobbak, pedig addigi legjobbjuk, Aku Kestilä – a finn csatár az idényben 40 mérkőzésen 23 gólt és 11 gólpasszt jegyzett – a DVTK elleni hatodik felvonásban súlyos sérülést szenvedett, légbuborék keletkezett a tüdejében, amit a köznyelvben légmellnek mondanak. Az FTC éppen a BJA elleni harmadik meccs napján közölte jó hírként, hogy Kestilä elhagyhatta a kórházat.

S lám, ilyen a kapussors, szerdán a BJA Arany Gergely hibájából szerzett vezetést a 7. percben. A vendégek ugyan emberelőnyben támadtak, ám a lett Galoha lövése bizony védhető volt, a korong Aranyról csorgott a hálóba. A második harmad elején ismét Galoha volt eredményes, 2-0-ra elhúzott tehát a BJA. Két percen belül válaszolt az FTC, majd Galoha harmadszor is betalált (1-3). Persze nem adta fel az FTC, a honosított finn csatár, Kulmala még a középső játékrészben egy gólra faragta a hátrányt, majd a 43. percben a DVTK elleni, hosszabbításos hatodik találkozó hőse, Turbucz a csapatkapitány Nagy Gergő önzetlen passzából egyenlített.

Több gól nem esett, 3-3 után következett a hosszabbítás, az Erste-ligában is érvényes szabály szerint változatlanul öt az öt elleni létszámban, az első gólig, ugyanakkor időkorlátozás nélkül. Az FTC kezdte jobban a ráadást, mégis a BJA nyerte a meccset. Arany Gergely előbb bravúrral védett egy lövést, de az ezt megelőző szabálytalanság miatt emberelőnybe kerültek a vendégek. Vorobjov volt a fór hőse, előbb erőszakosan bevitte a korongot a támadóharmadba, majd ravaszul passzolt középre, a korong egy fradista lábáról vágódott védhetetlenül a hálóba. 4-3-ra nyert tehát a BJA, és összesítésben feljött 2-1-re. Csütörtökön máris következik a negyedik meccs.

Nagy lehetőséget szalasztott el az FTC, hiszen összesítésben 3-0-ról már aligha lett volna visszaút, Fodor Szabolcs vezetőedző összességében mégsem nyilatkozott csalódottan.

– Többet támadtunk, jól is játszottunk, a végén hátrányba kerültünk, ez döntött. Az egész meccset tekintve is többször voltunk emberhátrányban, én nem éreztem, hogy többet szabálytalankodtunk volna, majd vissza kell nézni a meccset. A vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, keményen, nagyot küzdve, Fradi-szívvel játszottak. Ezt kell folytatni a negyedik mérkőzésen is – értékelt Fodor Szabolcs az M4 Sportnak.

Nagy Krisztián, a BJA csatára azt mondta, úgy érezte, a meccset eldöntő gól előtt az ő ütőjén is megpattant a korong, s persze örül a szépítésnek.

A másik ágon a Gyergyó–Brassó erdélyi párharc a két gyergyószentmiklósi mérkőzés után 1-1-re áll, csütörtökön ott tehát a harmadik összecsapás következik Brassóban.

