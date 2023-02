Véget ért a vesszőfutás, kiesett a címvédő Csíkszereda

A csíki edző szerint is megérdemelten nyert a Brassó Dave MacQueen (Brassó): Igazi csata volt. Ha jól emlékszem, a negyeddöntő kezdete előtt azt mondtam: bárhogy is alakuljon a párharc, egy jó csapat kiesik az első körben. Hála Istennek, nem mi jártnk így. Úgy építettük fel ezt a csapatot, hogy a rájátszásban mutassa meg az igazi arcát. A negyeddöntőben ezt meg tudtuk tenni, teljesítettük a célunkat. A csapatból mindenki hozzájárult a sikerhez. Nagy elismerés illeti a srácokat. A harmadik harmadban ragaszkodtunk a szerkezethez, a negyedik gólunk bombagól volt. Többen sérüléssel küszködve vállalták a játékot, hogy lezárhassuk a párharcot ma este. Így most tudunk néhány napot pihenni, s felkészülünk a folytatásra, az elődöntőre. Jeff Paul (Csíkszereda): A jobb csapat nyert. Megérdemelték a győzelmet a brassóiak. Keményen játszottak, kihasználták a helyzeteket, semlegesítették néhány képzett játékosunkat, megérdemlik a továbbjutást. Jól beolajozott gépként működtek, a playoffban ilyen hokit kell játszani.