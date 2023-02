Megúszta a kínos pótvizsgát a Csíkszereda és a Fradi

A magyar bázisú jégkorongbajnokság, az Erste-liga két tavalyi döntőse, a győztes Csíkszereda és az ezüstérmes, magyar bajnoki címmel vigasztalódó FTC végig botladozott az alapszakaszban. A címvédő Csíkszereda felkészültét megnehezítette, hogy augusztus közepén kellett – volna – új vezetőedzőt keresni, hiszen a csapatot az előző idényben bajnoki aranyéremre vezető kanadai Rico Rossi a hivatalos indoklás szerint jobb ajánlat miatt távozott. Sajnos beárazza az Erste-ligát, hogy a jobb ajánlat nem valamelyik erősebb liga, mondjuk a szlovák vagy az osztrák bajnokság egyik csapatának vezetőedzői posztját jelentette, Rico Rossi az osztrák második vonalban szereplő Sankt Pölten akadémiáján lett sportigazgató.

Tom Coolen vette a hokibotját... Fotó: Csíkszereda

Csíkszereda: Hozó Levente, az örökös beugró

A rajtig nem is sikerült gondoskodni a kanadai szakember pótlásáról, így szokás szerint a korábbi kedvenc, Hozó Levente ugrott be megbízott edzőként. Hozó nehezen birkózott meg a feladattal, a Csíkszereda négy vereséggel kezdte az idényt. Utána ugyan talpra állt, megnyert zsinórban hat meccset, de aztán megint jöttek a vereségek, s a vezetők végre rászánták magukat, s szerződtettek egy újabb kanadai trénert. Tom Coolen nem tudott csodát tenni, a csapat folytatta rapszódikus szereplését, majd a kanadai szakember január elején késve tért vissza a csapathoz, ami már utalt arra, hogy valami nem stimmel, január végén aztán úgy távozott, ahogy érkezett: nyomtalanul.

Azóta ismét Hozó Levente próbálja rendezni a sorokat. Annyit legalább elkönyvelhet, hogy a Csíkszereda megnyerte két utolsó meccsét az alapszakaszban, így biztosította a helyet a legjobb hat között, azaz elkerülte a szégyent, hogy címvédőként alsóházi rájátszásból kényszerüljön biztosítani a helyet a negyeddöntőben.

Arról még nem érkezett hír, a negyeddöntőre érkezik-e új edző, vagy Hozó Levente feladata lesz, hogy csodát tegyen.

FTC: Hiányzik a csapat alja

Az FTC kerete alaposan átalakult az új idényre, tizenkét új játékos érkezett, többek között a válogatott Kóger Dániel is távozott. Az állandóságot Fodor Szabolcs biztosítja, aki immár ötödik éve a csapat vezetőedzője. Az ő irányításával fellendült a Fradi, 2019-ben huszonkét év után ismét magyar bajnoki címet szerzett, amit azóta háromszor meg is védett, sőt 2019-ben és 2020-ban az Erste-ligában is aranyérmes lett.

Ebben az idényben az eddigieknél nehezebben birkózik meg a csapatépítéssel, s érezhetően őt is megviseli a gyengébb szereplés. Decemberben az ősi rivális Újpest otthonában elszenvedett vereség alkalmával szóváltásba keveredett az ellenfél kispadjával, sőt hokibottal hadonászott az ellenfél felé, amiért három meccsre eltiltották.

Legalább az alapszakasz hajrájában magára talált a Fradi, a BJAHC elleni vereség mellett megnyert négy meccset, péntek este a diósgyőri sikerrel biztosította a helyét a legjobb hat között, sőt a Csíkszeredát megelőzve garantáltan ötödikként fut be.

– Nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Nagyon fontos volt ez a meccs számunkra, mert a két nappal ezelőtti találkozónk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Kellett már, hogy valami visszahozza azt az önbizalmat és tudást, ami bennünk van. Két nappal ezelőtt ez nem látszódott, de ma nagyon jól tartottuk magunkat a taktikához, végig kontrolláltuk a meccset. A srácok megmutatták, hogy nem felejtették el, hogyan kell ezt a játékot játszani. Ha együtt van a csapat és mindenki közösen dolgozik egy célért, akkor komoly sikereket is el lehet érni – nyilatkozta Fodor Szabolcs mekönnyebbülten a miskolci vereség után.

Az FTC legfőbb gondja évek óta ugyanaz: az utánpótlásképzésben eltékozolt évek miatt nincs saját nevelésű játékosa, így a szereplése az Erste-liga legtöbb klubjához képest jobban múlik a légiósokon.

A Csíkszereda és az FTC legalább a tekintetben dicséretet érdemel, hogy a tavalyi döntőben egymással nem csak a jégen végig ingerkedő két gárda a most zajló idényre elásta a csatabárdot.

Noha a két csapat első egymás elleni meccse után Garrett Clarke, a csíkiak kanadai légiósa durva szabálytalankodásért hatmeccses eltiltást kapott, de ezt nem követte újabb incidens. A tavalyi finálé első meccsén súlyos sérülést szenvedett Salló Alpár visszatérésének talán éppen a ferencvárosiak örültek a legjobban a csapatkapitány, Nagy Gergővel az élen, aki a saját Facebook-oldalán megosztotta a hírt a csíki bekk visszatéréséről. Az egymás elleni meccseken a fradisták úgy vigyáztak Sallóra, mint a hímes tojásra, a tavalyi durva ütközés már rossz emlék csupán.

BJA: nem csak nevében akadémia

E tekintetben a Budapest Jégkorong Akadémia HC (BJA) példaként állítható a többiek elé. A MAC jogutódjaként alakult klubban több tehetséges fiatal szerepel a már a válogatottban is bemutatkozott Schlekmann Márkkal az élen, s a korábbi válogatott klasszis, Kangyal Balázs irányította csapat azzal is bizonyított, hogy egy hete a Magyar Kupa döntőjében begyűjtötte az osztrák bajnokságban szereplő Fehérvár skalpját.