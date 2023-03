Rendkívüli kiállítás idézi fel az Európa-liga hőseit a Fradi Múzeumban

A Fradi 48 év után volt ismét érdekelt a nemzetközi porondon a tavasszal is. Csoportelsőként közvetlenül bejutott a legjobb tizenhat közé, és ott a negyeddöntőért vívott párharcban a német Leverkusent kapta ellenfélnek, amely megállította a magyar bajnokot, mindkét meccset 2-0-ra megnyerve. Ez a szereplés így is emlékezetes marad, és ebben segít a szerdán megnyílt időszaki kiállítás a Fradi Múzeumban, amely az El-hősök címet kapta.

– Kiállításunk az El-hősök nevet viseli, de ez a tárlat nemcsak tizenhat meccset, huszonnégy gólszerzőt és egy csapatot mutat be, hanem annál sokkal többet – jelentette ki a megnyitón Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a klub honlapjának tudósítása szerint. – Azt, hogy önbizalommal, hittel, munkával bármi elérhető, hogy igenis meg lehet csinálni! Emlékeznek, a Trabzonspor ellen hogyan kezdtünk idehaza? Egy kiállítással. De bebizonyítottuk: ha harcolni kell, nem a kutya mérete fontos a harcban, hanem a harc mérete a kutyában!

Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

A tárlat természetesen sok fontos tárgyat is bemutat, ilyen például a Monaco ellen sorsdöntő találatot szerző Kristoffer Zachariassen cipője, az Európa-liga sorsolásának hivatalos golyói, és megtekinthető a csapatkapitány kapus, Dibusz Dénes kesztyűje is. Utóbbi ezt mondta a megnyitón:

– A pályán átéltem a sikereket, most pedig egy kicsit újraéltem ezeket a győztes pillanatokat. Örülök, hogy mindennek részese lehettem, csapattársaimmal együtt büszke vagyok rá, hogy idáig jutottunk, alig várjuk a folytatást!

Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

A csoportgyőzelemmel az orosz vezetőedző, Sztanyiszlav Csercseszov egész biztosan beírta magát a klub történetének legnevesebb szereplői közé. Ő korábban azt nyilatkozta, jövőre a Bajnokok Ligájában szeretne ugyaneddig eljutni a csapattal, és rövid beszédében is utalt arra, hogy ez számára még nem a csúcs: – Amikor legyőztük a Slovant Pozsonyban, azt mondtam: nem rossz. Ezt most is tartom, de nem elégedhetünk meg ennyivel, mindig van feljebb! Örülök annak, hogy jó néhány emlékezetes meccset tudtunk játszani, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg felejthetetlen élményt szereztünk fantasztikus szurkolóinknak, akikre a jövőben is számítunk.

A megnyitó után a szurkolók is megtekinthetik az időszaki kiállítást, amely már a tizedik a Fradi Múzeum újkori történetében. Az érdeklődők hatvan tárgy megtekintésével idézhetik fel az emlékeiket a Ferencváros nemrégen lezárult meneteléséről az Európa-ligában.

Borítókép: A kiállítás már várja a látogatókat a Fradi Múzeumban (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)