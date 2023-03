Sigér Dávid kimondta, miért került hullámvölgybe a Ferencváros

Sigér: A vereség nem fér bele!

Sigér Dávid elmondta, hogy szerinte mi okozott a hullámvölgyet a csapat életében.

– A januári felkészülés óta érezhető volt, mindenki az Európa-liga-meccset várja, és ez egyre fokozódott, ahogy közeledtünk a párharchoz, ami érthető is. Az Európa-liga-keretbe engem a hosszú sérülésem miatt nem neveztek, de az öltözőben azt éreztem, a fókusz nem teljesen éles. Nem vagyok edző, annyit tudok, hogy a Fradi játékosaként senki sem engedheti meg magának, hogy lazán futballozzon. Ha nem is jön úgy össze minden, ahogyan eltervezzük, ha a kapufáról kifelé pattan is a labda, akkor is mutassuk már meg, vagyunk olyan jók, mint az ellenfél, legalább döntetlen legyen a végeredmény akkor is, ha aznap semmi sem sikerül. A vereség nem fér bele!

A Ferencváros labdarúgócsapata 9,48 millió eurós (körülbelül 3,7 milliárd forintos) bevételre tett szert az európai kupák 2022/23-as idényében – írta közösségi oldalán a klub elnöke, Kubatov Gábor. „Bár az Európa-liga menetelésünk véget ért, az UEFA-bevételek nem kevés hasznot termeltek a klubnak. Jövőre újra ott leszünk a legjobbak között, de addig is keményen kell dolgoznunk” – fogalmazott a zöld-fehér egyesület vezetője. A bajnokságban címvédő és éllovas FTC – amely a bejegyzés szerint 12 koefficiensponttal is gazdagodott, ennek a későbbi kiemeléseknél lesz majd jelentősége – a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte, majd az Európa-liga főtábláján folytatta a szezont, s utóbbi sorozatban egészen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a Bayer Leverkusen búcsúztatta.

Borítókép: Sigér Dávid és Ferenczi János (DVSC) a február 26-án játszott mérkőzésen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)