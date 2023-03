Hosszú Katinka várandósan messzire utazott, ahol nagyon meleg van + fotók

Még március első napjaiban jelentek meg az első hírek arról, hogy Hosszú Katinka gyermeket vár, s már a negyedik hónapban járhat a 33 éves sportolónő, s aki ezért a külföldi edzőtáborba sem utazott el az úszóválogatottal. Február elején Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke még arról beszélt, hogy Hosszú Katinka folytatja az úszást, a szakmai tervét beadta a szövetségbe, s hamarosan Tenerifére utazik háromhetes edzőtáborba. Ám nem így történt. A háromszoros olimpiai bajnok múlt csütörtökön egy videóban árulta el, hogy már az anyai szerepre készül.

Hosszú Katinka: A legfontosabb dolgok az életben (Forrás: Facebook/Hosszú Katinka)

Hosszú Katinka a férjével Miamiban pihen

Tegnap este pedig ő és férje, Gelencsér Máté az Egyesült Államokból, Floridából jelentkezett be, Miami egyik üdülőközpontjából. Az Atlanti-óceán partjáról, a tűző napsütésben köszönték meg a jókívánságokat, és Hosszú Katinka megmutatta gömbölyödő pocakját is. Az egyébként, hogy hol tartózkodnak, Hosszú Katinka posztjából nem derül ki, az úszónő lokációt nem adott meg, de a férje ezt megtette, s nála azt találjuk, hogy „South Beach, Miami, Florida”. Ahol most napközben 27-28 Celsius fok a hőmérséklet.