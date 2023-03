Hosszú Katinka babájának a sorsa eleve el van rendelve?

– Ismerem Hosszú Katinkát és Gelencsér Mátét is hosszú ideje, biztosan állíthatom, hogy nagyon jó helyre érkezik a pici baba. Azt is hiszem, hogy Katinka nem szakad el a sportágtól, sokat fog ő még tenni a magyar úszásért – mondta Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a Metropolnak arra hírre, hogy az úszónó végett vetett a találgatásnak, és a saját médiafelületein jelentette be, hogy várandós.

Sós Csaba csak nem arra gondol, hogy a csöppség sorsa el van rendelve, az ő élete is az uszodához, az úszáshoz kötődik majd? Második megállapítása is látnoki, miszerint a háromszoros olimpiai bajnoknő még sokat fog tenni a magyar úszásért.

– Az élet legnagyobb és legmagasztosabb áldása a gyermek. Kívánom Katinkáéknak, hogy boldogságban, szeretetben, békében neveljék fel a kis jövevényt – tolmácsolta úriemberhez méltóan a jókívánságai Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Miként megírtuk, a sporttársak is sorra gratulálnak, mindenekelőtt a magyarok, Jakabos Zsuzsanna – akivel pedig Katinkának volt súrlódása a pályafutása során – és Verrasztó Evelyn, Milák Kristóf pedig Hosszú Katinka videójában is feltűnt.

A külföldi vetélytársak is gratulálnak a magyar kiválóságnak, a japán Ohasi Jui például három szívecskével üzent Hosszúnak. Pedig ő a magyar klasszis trónfosztója, a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián ő vetett véget a magyar klasszis egyeduralmának a vegyesúszó számokban, ugyanis 200 és 400 méteren is megszerezte az aranyérmet. E két számban Hosszú a 2013-as világbajnokságtól kezdve legyőzhetetlen volt a vb-ken és olimpiákon, mígnem Ohasi felült a trónjára tavalyelőtt.