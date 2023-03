Megszúrta egy ismeretlen Moszkvában, mégis indul a vb-n jégtáncosunk

A világbajnokságon a nőknél Láng Júlia, párosban Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, jégtáncban pedig Ignateva Mariia és Szemko Danijil képviseli Magyarországot. A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) a következő tájékoztatást adta: „Szemko Danijil hétfőn sérülést szenvedett, de jégtáncosunk jól van, rögtön orvosi ellátást kapott, és elmondta: nem érzi, hogy sérülése akadályozná az edzésmunkáját, így kedden már folytatta is a felkészülést a vb-re.”

Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtánckettősünk ott lesz a vb-n. Forrás: MOKSZ

A MOKSZ arról „diszkréten” nem számol be, hogy Szemko Danijil milyen sérülést szenvedett. Mint megírtuk, az ukrán származású, de régóta Magyarországon élő versenyzőt hétfőn Moszkvában késsel vagy valamilyen éles tárggyal megszúrták, az esetről az orosz média is beszámolt, ám ez meglehetősen rejtélyes történet. Annyi biztos, amit Szemko a rendőrségnek is elmondott, hogy egy moszkvai parkban sétált, amikor szúrt sebe lett… A 22 éves sportoló nem tett feljelentést.