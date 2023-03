Szoboszlai a felcsúti VIP-páholyból nézte a Puskás Akadémia sikerét

A 10. percben egy szépen végigjátszott támadás végén Colley jobbról rúgta keresztbe a labdát, amit Corbunak már csak az üres kapuba kellett passzolni. A Puskás Akadémia ezzel a találattal szerzett vezetést az Újpest ellen. A vendégek a második félidő elején kétszer is egyenlíthettek volna, de elpuskázták a helyzeteiket, Colley gólja a 62. percben eldöntötte a mérkőzést. A gambiai csatár a 70. percben megszerezte második NB I-es találatát is. Slagveer találatával a 74. percben már 4-0-ra vezetett Puskás Akadémia. A 83. percben Varga bombagóljával szépített az Újpest, ám a népes vendégtábort ez nem hatotta meg. A lila-fehér drukkerek az utolsó félórában az ismert rigmussal folyamatosan kinyilvánították a nemtetszésüket. Az 5-1-es végeredményt Zahedi a 89. percben állította be.