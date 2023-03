Elképesztő kapushiba és óriási kapusbravúr a forduló nyitányán

– Ki az NB I legjobb kapusa?

– Szerintem én. Mondhatom ezt?

– Persze.

– Meg is mondom, miért. A kapusoknál nagyon fontos, hogy meglegyen az önbizalmad, mert ha nem hiszel magadban, akkor hamar bajod lesz belőle. Ez tehát nem a túlzott arroganciáról, hanem az önbizalomról szól. Nálam ez az első szabály.

Riccardo Piscitelli mondatai legkevesebb két igazságot is igazolnak. A Mezőkövesd olasz kapusa a Csakfoci.hu-nak nyilatkozott ennyire magabiztosan. Az egyik tanulság az, hogy kellő önbizalom nélkül tényleg nem érdemes semmibe sem belevágni, a másik pedig az, hogy a legnagyobbak is tudnak elképesztően nagyot hibázni. Piscitelli ugyanis valóban remek kapus, a Mezőkövesd jó vásárt csinált a megszerzésével, ám az NB I 24. fordulójában olyan hibát követett el, hogy a szemtanúk nem hittek a szemüknek. A 8. percben kipasszolta a labdát Beriasvilinek, aki visszaadta neki, ő pedig ahelyett, hogy kibikázta volna az a rátámadó Mesanovic elől, inkább cselezni kezdett, ám a kisvárdai csatár közbelépett, és négy méterről a hálóba helyezett – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Ezután nagyon sokáig semmi érdemleges nem történt a pályán, az első félidő hajrájára viszont fölénybe került a hazai csapat. Akadt néhány helyzete, majd a 45. percben össze is jött az egyenlítés: Cseri középről, 18 méterről lőni akart, ám csúnyán leperdült a lábáról a labda, amely így a jobb oldalon álló Besirovic elé került, ő az alapvonaltól középre adott, Lukic pedig az ötösről a hálóba fejelt – 1-1. Nem sokkal a szünet után egy támadáson belül háromszor is vezetést szerezhetett volna a hazai csapat, de Bobál, Besirovic és Baranyai lövését is blokkolta a kapus vagy valamelyik védő. A 63. percben újra közel került a gólhoz, a Mezőkövesd, amikor Leoni a tizenhatoson belül derékon rúgta a mögüle kilépő Besirovicot. A játékvezető tizenegyest ítélt, Leoni megkapta a második sárga lapját, vele a pirosat is, a VAR mindezt jóváhagyta, Cseri Tamás büntetőjét viszont Hindrich Ottó kiütötte a bal alsó sarok elől.

Eddig tehát a két kapus volt a főszereplő, a hazai összehozott egy gólt, a vendég pedig kivédett egy tizenegyest. Érdekes módon ezután sokáig inkább az emberhátrányban futballozó vendégek álltak közelebb a vezetéshez néhány veszélyes kontra végén. A hajrában persze a Mezőkövesd beszorította ellenfelét a kapuja elé, ám nem tudott neki gondot okozni. Ezzel az egy-egy ponttal egyik csapat sem megy sokra, a Kisvárda az ötödik, a Mezőkövesd a hetedik, de mindketten hátrébb szorulhatnak még a forduló során.

NB I, 24. forduló Szombat Mezőkövesd–Kisvárda 1-1 (1-1), Mezőkövesd, 1582 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Lukic (45.), illetve Mesanovic (8.) Debrecen–Kecskemét, 15.45 (tv.: M4 Sport) Mol Fehérvár–Bp. Honvéd 19.45 (M4 Sport) Vasárnap Vasas–Paks 13.30 (M4 Sport) Puskás Akadémia–Újpest 15.30 (M4 Sport) Zalaegerszeg–Ferencváros 20.15 (M4 Sport)

Borítókép: Inkább harcos, mint jó meccset játszottak egymással a csapatok (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)