Több millióval ugrott meg Szoboszlai Dominik értéke pár nap alatt

A magyar válogatott tagjai közül tavaly nyár óta többek értéke is ennél még nagyobb mértékben emelkedett. A csúcstartó mindenképpen Kerkez Milos, akinek március közepén 10 millió eurós árbecslést állított fel az oldal – a tavaly nyári hétszázezer euróhoz képest a különbség több mint 1300 százalékos. Ugyanakkor van veszteség is: Sallai Roland kétmilliót veszítve jelenleg 10 milliót ér, míg Bolla Bendegúz értéke 300 ezer euróval csökkent, így most 2,7 millió, a csapat nélkül álló, de hivatalosan még nem visszavonult 35 éves Szalai Ádám értéke 300 ezerről 200 ezerre esett vissza – tíz éve, a mainzi csúcsidőszakában hétmillióra becsülte az értékét az oldal.