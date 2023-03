Továbbra sem ereszti a hazai átok a Fradit

A hazaiak a 6. percben a csapatkapitány Nagy Gergő bombájával, emberelőnyből hamar vezetéshez jutottak, majd tíz másodperc múlva egy durva védelmi hiba után Tóth Adrián növelte úgy a különbséget, hogy a testéről pattant be a pakk (2-0). Nem roppant meg a Gyergyó, két és fél perc múlva Szigeti Ákos éles szögből lőtt gólt. A párharcban ez volt az első gyergyói találat, amely nem létszámfölényben esett (2-1).

A második húsz percben kétszer is egyenlített az FTC, de a Gyergyónak mindkettőre volt válasza. Sándor-Székely Ottó találata után Sebastien Sylvestre vette vissza a vezetést a vendégeknek. Kozma Dávid passzából Bán Károly ismét egalizált, ám közvetlenül a szünet előtt emberelőnybe került a GYHK, Tranca Dániel pedig egy szép keresztpassz után nem hibázott (3-4).

A záró felvonásban sok volt az ütközés, az FTC emberelőnyben sem tudott egyenlíteni, Sylvestre pedig üres kapus góllal lezárta az összecsapást. A meccs közben felgyülemlett feszültséget némi bunyóval vezették le a felek.

Hazai pályán folytatódik tehát a Fradi hazai rossz sorozata, az elődöntőben a Budapest Jégkorong Akadémia ellen a Tüskecsarnokban mind a négy mérkőzést elvesztette, s most a Gyergyó is nyert a zöld-fehérek otthonában. A fimálé negyedik találkozóját szombaton ismét a Tüskecsarnokban rendezik. Az is eldőlt, hogy biztosan lesz ötödik meccs, amelyre majd Gyergyószentmiklósra utaznak vissza a csapatok.

Borítókép: Parázs jelenetek tarkították a meccset (Fotó: MTI/Illyés Tibor)